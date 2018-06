Jovovichová před porodem šlape 10 kilometrů denně, aby byla ve formě

Jovovichová si na túry v Beverly Hills bere s sebou pejsky a často ji doprovází také manžel Paul W.S. Anderson, s nímž má už sedmiletou dceru Ever Gabo. Herečka by se měla v létě vrátit k natáčení filmu Resident Evil: The Final Chapter, a tak počítá s tím, že musí přebytečná kila rychle shodit. Mají jí pomoct právě dlouhé procházky.

Fanouškům vysvětlila, že kdyby denně nenašlapala osm až deset kilometrů, přibrala by dalších devět kilo. Už teď váží 83 kilo a musela řešit zadržování vody v těle. Cítí se ale skvěle. Během těhotenství upravila také jídelníček. Nastávající maminka ale přiznala, že občas zhřeší, a může za to její manžel.

„Můj manžel totálně zničil moji sebedisciplínu a vzal mě jako překvapení na oběd do jedné z mých nejoblíbenějších italských restaurací! Grrr. No, samozřejmé jsem měla těstoviny se smetanou a spoustou sýra a košík pečiva. Aaah! Bylo to tak úžasné!!! Rozhodla jsem se, že si nedám dezert, takže jsem byla na sebe velmi hrdá!“ napsala Jovovichová na sociální síti.

Režisér Paul W. S. Anderson je hereččin třetí manžel. Jejím prvním mužem byl herec Shawn Andrews, kterého si vzala jako šestnáctiletá v roce 1992. V tom samém roce bylo jejich manželství na žádost hereččiny matky anulováno.

V roce 1997 se provdala za režiséra Luca Bessona, s nímž se rozvedla o dva roky později.

Andersona pak poznala v roce 2002 při natáčení filmu Resident Evil. Vzali se až v roce 2009 a dva roky před svatbou se jim narodila dcera.