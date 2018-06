Natáčení dalšího dílu Resident Evilu se odkládá, Jovovichová otěhotněla

„Toto měl být původně vzkaz, v němž jsem vám chtěla oznámit, jak jsem nadšená, že letím do Kapského Města pracovat na Resident Evil: The Final Chapter. Ale...můj manžel Paul a já jsme právě zjistili, že čekáme další dítě!!“ napsala Jovovichová na Facebooku.

Tamtéž vysvětlila, že se dohodla s produkcí na odložení natáčení. „Nemyslíme si, že těhotenství a zabíjení zombíků jde dohromady. Jediné, co si v dohledné době dokážu představit, že zničím, je nekonečná zásoba dortíků,“ napsala herečka.

„Chceme film natočit jak jen nejlépe to je možné a to by v mém současném stavu šlo jen těžko. Chci poděkovat všem, kdo dosud tak tvrdě pracovali na filmu v Jihoafrické republice a těším se na další spolupráci příští léto. A až přijedeme, bude to doufejme už s novým členem naší malé rodiny,“ dodala.

Pro Millu Jovovichovou to bude druhé dítě. S manželem Paulem Andersonem už má šestiletou dceru Ever.

Anderson je už třetím manželem Jovovichové. V roce 1992 si vzala hereckého kolegu Shawna Andrewse, ačkoli jí bylo pouhých šestnáct let. Plnoletost získala už ve čtrnácti, protože režisér filmu Návrat do modré laguny měl extrémní pracovní nároky a zákony USA omezují maximální počet hodin odpracovaných dětmi. Rodiče ji proto prohlásili finančně i právně nezávislou.

Manželství uzavřené v Las Vegas ale na žádost rodičů anulovali. V roce 1997 se provdala za režiséra snímku Pátý element Luca Bessona. Rozvedli se o dva roky později. Za producenta Andersona se provdala v roce 2009, když už spolu měli dvouletou dceru.