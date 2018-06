Milionům dětí v Rusku chybí domov

V Rusku je asi 600 tisíc sirotků. Ostatní děti rodiče mají, ale jako rodiče se nechovají: pijí, fetují nebo se ničí jiným způsobem.

Dítě, jehož rodiče byli zbaveni rodičovských práv, se automaticky stává obyvatelem dětského domova. Tedy pokud nemá babičku a dědečka. Dokud však nejsou vyřízeny všechny formality, musí dítě žít v internátu. To mu však může způsobit vážné trauma a ovlivnit tak jeho psychiku.

Proč jsou dětské domovy těžkým traumatem?

V Rusku jich je asi okolo dvou tisíc. Deset procent z nich neodpovídá hygienickým a technickým normám, 48 procent potřebuje zásadní opravy a pět procent se nachází v havarijním stavu. A to jsou jenproblémy spojené s jejich vzhledem. Jídlo, léky, základní péče - toho všeho se katastrofálně nedostává.

Pavlík, malý chlapec žijící na moskevských ulicích, již jednou z takovéto péče utekl. Úřady se o něj postaraly a daly jej do internátu pro slabomyslné děti. On je však naprosto normální.

O osudu dětí se rozhoduje v jejich třech letech

V tomto věku se děti rozdělují do dětských domovů. Testem, podle kterého se rozlišují, kam budou přiděleny, je, nakolik umějí chodit a mluvit. Šedesát procent dětí tímto testem neprojde a automaticky jsou zařazeny do speciálních internátů.

Odborníci ze Švýcarska, kteří tato čísla prověřovali v moskevských speciálních internátech, však dospěli k pěti až k deseti procentům. Ostatní děti se totiž podle nich jen bály většího množství lidí v bílých pláštích.

Při opouštění dětských domovů mnoho naprosto zdravých dětí odchází s diagnózou: nervové a psychické problémy spojené s nedostatkem intelektu a emocionální nezralostí. Hodně dětí však dříve z dětských domovů uteče. A tak se stávají potenciálními zločinci.

Na pomoc opuštěným dětem existuje mnoho programů

Většina těchto programů je však zaměřena na převýchovu těžko vychovatelných dětí. Ale nejsou jen děti těžko vychovatelné, ale také nešťastné, odstrčené mámou, prodané mámou, zmrzačené mámou. Pro takovéto děti je nezbytné najít prostor, kam mohou přijít, když nemohou žít doma. Místo, kde jim poskytnou anonymně pomoc, prostě je nakrmí a budou jim povídat pohádky a vytvoří alespoň trochu domácí atmosféru.

Tím se už sedm let zabývají v Kemerské oblasti. Funguje zde program "Cizí dítě v rodině". Děti, které se ocitnou v nuzných poměrech, berou jiní lidé na určitou dobu do svých rodin, a když se vše vyřeší, tak se vracejí zpátky do svých rodin. Takovýmto způsobem již byla poskytnuta pomoc více než 600 dětem.

Gubernátor: Děti by měly chodit do práce

Vzhledem k tomu, že problém opuštěných dětí je v Rusku velmi vážný, objevují se i velmi radikální způsoby jeho řešení. Jedním z nejodvážnějších se stal návrh Amana Tulejeva, gubernátora Kemerské oblasti.

Jeho návrh se týkal dětské práce. Nyní je dětská práce zakázána, a děti proto jdou krást. Již nyní je v Rusku 45 tisíc neplnoletých vězňů. Tulejev proto navrhuje snížit hranici, kdy mohou děti pracovat. Společně s tím by však bylo nutné zabránit diskriminaci v mzdách, zavést daňové úlevy a umožnit tak dětskou práci podobně, jako je umožněna práce invalidů. Je však též potřeba rozběhnout všeobecně dostupný informační systém o volných místech pro mladé, aby si mohli bez překážek zjistit, kde je jich potřeba.