Milionový pár představil své hvězdy

"Skutečný moderátor je jen Robin Hégr, my ostatní budeme spíš glosovat. Naším úkolem je spíš tak trošku něco napráskat na účinkující," upřesňuje herečka Jana Durčáková alias slečna recepční, která bude po celou dobu natáčení v Penzionu Osamělých srdcí sledovat osudy čtyřiadvaceti mladých lidí.

V novém seznamovacím pořadu Milionový pár budou dvojice, jejichž složení určí los, plnit různé úkoly. Po přímém televizním přenosu diváci rozhodnou, koho vyřadí. Během třinácti dílů vypadne každý týden jedna žena a jeden muž s nejmenším počtem dosažených hlasů. Výsledky budou zveřejněny tentýž večer.

Pokud se vítězný pár rozhodne pro společný život a uzavře sňatek, získá hlavní výhru jeden milion korun - půl částky v den sňatku, zbytek po roce manželství.

První česká reality show

"Jedná se o původní a hlavně první skutečnou reality show u nás," uvedla na tiskové konferenci programová ředitelka Libuše Šmuclerová. Nedávná soutěž Česko hledá SuperStar byla podle zástupců televize Nova spíše castingovou záležitostí.

Na Milionovém páru pracuje publicistický štáb, včetně publicistů z pořadu Na vlastní oči. "Bude to tak pozoruhodná sonda o tom, jak žijí a jak se seznamují mladí lidé v tomto tisíciletí," řekl vedoucí projektu Radek John. "Nešijeme žádnou kulišárnu, diváky rozhodně nečeká závěrečné překvapení v podobě chudého či zadluženého ženicha. Účinkující mohou také kdykoliv ze soutěže odstoupit," dodává.

Milionový pár bude televize Nova vysílat od 16. září každý čtvrtek od 20 hodin. Následující den dorazí vyřazený pár do redakce iDNES, kde bude čtenářům odpovídat v on-line rozhovoru.

Tvůrci pořadu v této souvislosti upozornili na pokoj číslo 13, který je určen pro první pár, co se do sebe zamiluje a rozhodne se dál nepokračovat. "Této dvojici pak zaplatíme svatbu i svatební cestu," slibuje John.

Podle konzultanta projektu Michaela Čecha byli za přítomnosti psychologa vybráni pouze lidé, kteří se chtějí opravdu seznámit a užít si trochu dobrodružství. "V konkurzu jsme vybrali čtyřiadvacet lidí, kteří spolu potencionálně mohou vytvořit páry," vysvětlil Čech.

Kamarádka se mi smála

Pořadem bude provázet devětadvacetiletý Robert Hégr z Brna, bývalý rozhlasový moderátor a nyní spolumajitel reklamní agentury. Během soutěže mu se svými postřehy pomůžou čtyři herci v rolích kuchaře, údržbáře, barmana a recepční.

"Moje kamarádka se mi smála, protože zhruba před rokem a půl jsem neměla moc práce a přemýšlela jsem i o tom, že bych dělala recepční. Vůbec se mi do toho ale nechtělo. Když jsem jí pak řekla, co budu v Milionovém páru hrát, řekla: Tak vidíš, kam jsi to dotáhla," líčí se smíchem osmadvacetiletá Jana Durčáková, kterou diváci mohou vidět také v seriálu Rodinná pouta, kde hraje zdravotní sestřičku.

A co když se v Penzionu Osamělých srdcí zamiluje i slečna recepční. "Jsem sice svobodná, ale nemyslím si že bych se tu zamilovala, mám totiž partnera a jsem s ním šťastná," uzavírá půvabná černovláska.