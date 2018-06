Milionářova Barbara ukázala bříško, čeká prý Fidorku

Když vyvolená milionářova nevěsta dala Michalu Červínovi před oltářem i televizními kamerami košem, všichni vítězoslavně pokyvovali hlavou. Už předtím jim nedávali víc než půl roku. Přesně ten kýžený půlrok je pryč a Barbara Kautmanová se s Michalem těší na miminko. "Asi jsme všechny překvapili, ale jak vidíte, vydrží nám to asi i déle, když je na cestě Fidorka - zatím tak miminku říkám, i když nevím, jestli to bude holka, nebo kluk. Hlavně když bude zdravé," pyšnila se Bára bříškem při módní show nové kolekce portugalské značky Onara. Holčička prý ale bude buď Barbora, nebo Eliška, z chlapeckých jmen zatím na celé čáře vítězí Adam.

"Nevěděla jsem do poslední chvíle jestli sem půjdu, protože jsem dlouho raději nikam nechodila. Těžko jsem nesla ten náhlý zájem. Michal to na mně viděl, tak jsme se stáhli a nedávali ani rozhovory. Na začátku, hned po soutěži, jsem to tak nevnímala, ale když mě čím dál víc oslovovali na ulici cizí lidé a ptali se, jestli to je fakt láska, nebo scénář, začalo toho být nějak moc. Nejsem člověk, který takový věci snadno spolkne," vysvětluje. Přiznává ale, že tak rychlý spád vztahu překvapil i je samotné. "Trvalo mi dlouho, než jsem si někoho našla, tak jsem to nečekala, ale vyšlo to. Nečekali jsme ani jeden, že by šlo se tak rychle zaláskovat a hlavně tak rychle přijít do jiného stavu - a ani jsme to tak brzo neplánovali. Ale jsem vděčná, že to tak je. Ale protože jsme nepřející národ, tak se s negativníma reakcema musím už nějak smířit."

Pomáhá sestra

Teď se Bára hlavně soustředí na očekávané miminko, kvůli kterému prý i zaspala nové trendy, a proto se přišla na módní podívanou inspirovat. "Mám ráda pastelové barvy, jak na letním oblečení, tak je připravuju do pokojíčku miminku. Bude meruňkový a zelenkavý. Výbavu mám zatím jen základní a průběžně ji doplňuju. Často jezdím domů na Moravu, tak mi s tím pomáhá sestra." Doufá jen, že to nejhorší - jak v mediálním šílenství, tak v těhotenství - má už za sebou. "První tři měsíce byly hrozné - to byly výkyvy nálad i prázdná lednička," směje se. "Psychicky jsem ale už naprosto připravená a moc se na naše dítě těším," uzavírá budoucí paní Červínová.