Milionářka odkázala jmění své čivavě, na syna zbylo minimum

Posnerová odkázala své fence v přepočtu 62,5 milionů korun. Kromě toho věnovala devětkrát větší částku personálu svého domu na Miami Beach na Floridě, aby se až do smrti staral o jejího mazlíčka. Na bezpečnost miniaturního zvířete mají navíc dohlížet dva tělesní strážci.

Jediný syn milionářky si teď zoufá nad pouhým jedním milionem a celý případ postoupil soudu. Ten by měl rozhodnout, zda žena, která až do konce svého života hodně investovala do estetické chirurgie, nebyla zmanipulovaná, když rozhodovala o rozdělení dědictví.

"Nikdy by to neudělala, kdyby nebyla zmanipulovaná," řekl její syn Bret Carr listu Miami Herald. "To její personál s ní jednal tak, že vyhrotil její paranoiu a její ztřeštěné nápady," dodal.

Podle Carra měla jeho matka psychické problémy, které byly důsledkem špatného zacházení ze strany bývalého manžela, dnes již zesnulého multimilionáře Victora Posnera.