Milionář Šrek: Zůstanu u škodovky

ODPOVĚDI ŠREKA ZDE

VIDEO ZDE

"Život teď pro mě bude rozhodně složitější, než byl předtím. Už teď je pro mě dost zajímavý," napsal čtenářům čtyřiadvacetiletý David.

Do domu Velkého bratra by se ale prý klidně vrátil. "Ale jen jako návštěvník, na pár dnů."

Čtenáře zajímalo, zda Šrek neměl v domě problém se sexuální absencí. "Sám se tomu divím, ale jde to. Trénink z vojny, trénink z vojny...," odpověděl.

Finále si David Šín užíval, i když, na rozdíl od druhé finalistky Evy Horzinkové, o níž se po vyloučení Filipa Trojovského pokoušel infarkt, zachoval zdánlivě klid. "Psycho to ale bylo pro oba. Pokud by vyhrála ona, přál bych jí to stejně, jako to ona (doufám) přeje mně," uvedl Šrek.

A jak naloží s pohádkovou výhrou, o níž před soutěží prohlašoval, že ji použije na cestu kolem světa? "Teď určitě budu dlouho odpočívat a užívat si trochu volnosti. Přemýšlet o budoucnosti budu později."

Jedno už ale nadšený motorkář ví jistě. "Dnes jsem byl v Harleyi a snad jsem si vybral... Auto také nutně potřebuju, takže si určitě nějaký koupím. Asi zůstanu u škodovky," dodal čerstvý milionář.