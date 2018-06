Milionář Michal Červín: Kdybych chtěl sex třikrát denně, můžu!

Vy jste měl někdy problémy se seznámit?

Nikdy.

Tak proč si hledáte manželku v televizní soutěži?

Šel jsem do toho, abych přišel na jiné myšlenky. Měl jsem za sebou hodně ošklivý vztah a potřeboval jsem se jím přestat zabývat. To se tedy náramně vyplnilo. Po prvních dvou týdnech jsem nevěděl, že nějaká bývalá existuje.

Nova vás do té soutěže objevila, nebo jste se jim přihlásil sám?

Žádný konkurz nebyl, obvolávali vytipované lidi. Nejdřív mi volal jeden kamarád, tomu jsem se vysmál, pak druhý a to už jsem o tom začal přemýšlet. Bylo to asi měsíc před natáčením.

Co jste zvažoval nejvíc?

Jak na mě budou reagovat lidi. Vím, jak Češi dokážou přát úspěch a fandit někomu, kdo se nestydí za to, že má peníze... Vzal jsem si na rozmyšlenou dva týdny.

A jak na vás lidi reagují?

Většina dobře. A líp ženy než muži, samozřejmě. Ale zažívám i bizarní scénky. Třeba když jsem už potřetí za týden letěl se společností Sky Europe. Přede mnou seděl starší pár a ten chlap šeptal manželce: Podívej se, milionář a lítá se Sky Europe! To asi šetří, co?

Co na vás říkají vaši známí?

Rozlišuju známé a kamarády. Kamarádů je pár a ti se nezměnili. Zato jako z nor začínají vylejzat nejrůznější známí, kteří se najednou tváří jako mí nejlepší přátelé.

A rodina?

Mně už zbyla jenom máma a ta mi fandí. Neradí mi, protože ví, že to je úplně zbytečné a já si udělám stejně jen to, co chci. A můj sedmiletý syn je na mě strašně hrdý. Zkoušel jsem ho nabádat k tomu, aby mi poradil, jenže jeho rady jsou trochu zkreslené. U něj vyhraje ta, která si s ním bude házet míčem.

V jakém bodě natáčení teď jste? Už máte vybranou nevěstu?

To v žádném případě, ale víc vám říct nesmím. Jediné, co můžu prozradit, je, že soutěž doběhne skoro ve stejném momentě jako samotné natáčení. Nova plánovala mít natáčení hotové mnohem dřív, ale kvůli utajení se to muselo natáhnout tak, aby skončilo současně. Lidi by to vyzradili.

Jak to, že zatímco soutěžící jsou odříznuté od světa, nemůžou používat mobil, nesmějí se dívat na televizi, nečtou noviny, vy ne?

Podle pravidel soutěže si mám normálně žít svůj život, jako by se nic nedělo. Což samozřejmě vůbec nejde, protože mimo natáčení mám jenom jeden den volna.

Co v něm děláte?

Jedu za synem, řídím na dálku svoji firmu, snažím se vyspat.

Už jsem si vybral. Jméno ale neřeknu

Jak vám soutěž změnila život?

Absolutně. Nic není stejné jako dřív.

Takže vy teď vlastně žijete dva životy - jeden svůj a druhý na Nově.

Je to trochu schizofrenie. Na jednu stranu se snažím normálně pracovat a fungovat, scházím se s kamarády i se synem, na druhou stranu žiju to, co pak hodně sestříhané vidíte v televizi. Ale nemyslete si, že mám zároveň někde nějakou přítelkyni. To bych opravdu nezvládl. Už tak mám někdy pocit, že se z toho množství žen zblázním.

Každý týden však o pár z nich přijdete.

Zezačátku jich bylo dvacet, to bylo opravdu nad lidské síly. Na výlety jsem jezdil se čtyřmi najednou, a když jsme jeli do zahraničí, musel jsem zvládnout tři země během šesti dnů. První den jsem ujel sedm set kilometrů do Alp. Za den a půl zase zpátky. Následoval pětihodinový spánek, po kterém jsem nasedl na letadlo směr Sardinie, kam mi kamarád po zemi přivezl ferrari. Po dvou dnech jsme zase letěli na výlet do Čech. V televizi to nepostřehnete, ale je to všechno strašně rychlé.

Na vás tedy žádná únava není znát.

Není? Vždyť jsem tam jedné holce usnul v náručí.

To jsem brala jako součást hry.

Vidíte. A já byl prostě úplně vyřízený.

Nelitoval jste nikdy toho, že jste do toho šel?

Jednou, a to úplně na začátku. První setkání jsme měli na pražské smíchovské pláži, byly tam všechny, ale nevěděly o mně. Já tak mezi nimi pendloval a pozoroval je. Bylo mi nanic. Vůbec žádná z nich mě nezajímala. Ale ani trochu. Pak jsem s každou z nich měl mít rozhovor a u osmé, byla to myslím modelka Tereza, jsem všechno zastavil. Zeptal jsem se štábu, kolik mě bude stát, když celé natáčení zrušíme.

Proč jste to chtěl skončit?

Neuměl jsem si představit, že budu několik měsíců s někým, kdo mě vůbec nebaví.

Jak to, že jste nakonec neskončili?

Asi čtvrt hodiny mě uklidňovali, pak jsme změnili scénu, opadlo první napětí a nějak to začalo jít.

Máte dneska na vaše nápadnice jiný názor?

Mám. Všechno chce čas. Víc jsme si na sebe zvykli, ony pomalu přestávají držet masky a pózy a začínají se víc projevovat doopravdy.

A je mezi nimi ta jedna?

Tak půl na půl. Rozhodoval jsem se mezi několika, ale teď se moje hlava kloní k jedné. Neříkám, že je to rovnou manželka, ale s jednou z nich si umím představit, že bychom si spolu mohli něco začít.

Vůbec nedokážu odhadnout, která by to mohla být.

To je záměrně. Nechci to dávat moc najevo. Diváky by to přestalo zajímat, kdybych to ukázal rovnou. Ale v dalších dílech se to zase trochu vytříbí, uvidíte.

Už se nikdy nechci rozvádět

Vidíte záběry ze zákulisí? Někdy je obrovský rozdíl mezi tím, jak se dívky chovají vůči vám a jak vůči sobě navzájem.

To je jasné. Ale já poznám, která je chameleon a která je upřímná. Na druhou stranu se jim nesmíte divit. Jsou tam celou dobu zavřené a prožívají absolutní ponorku. Jsou tam jako pipinky v kleci, pro které si vždycky přijedu, jednu z nich si vyberu a pak ji tam zas hodím zpátky.

Překvapuje vás, když je vidíte se mezi sebou hádat?

Hodně. A je to nepříjemné. Nesnáším, když ženské křičí. Jednou jsem viděl, jak se popraly, a byl to strašlivý zážitek.

Ale imponuje vám, že o vás bojují, ne?

Těžko říct, jestli je to boj o mě, nebo o to, aby mohly aspoň na chvíli vypadnout ven. Pro některou z nich je to šance, jak nebýt s těmi ostatními, některé se na mě fakt těší a další zase vítají možnost, že se stane něco, co už nikdy v životě nezažijí.

Vám nevadí, že se o vás zajímají kvůli vašemu majetku?

Uvědomuju si, že mě neznaly, a jediné, co o mně věděly, bylo, že mám peníze. Podle mě tam ale nešly jen kvůli tomu. Chtěly zažít nějaké dobrodružství a bonusem by bylo, že bych se jim líbil. Doufám, že poznám, jestli se mnou některá je pro peníze.

Všimla jsem si, že se k ženám docela máte, a to ke všem stejně.

Mně nedělá problémy dát holce pusu nebo ji obejmout, když není odtažitá.

Nechybí vám to, že o dívky neusilujete sám?

To mi chybí strašně. Protože jsem lovec a to mě na tom baví. Ale mezi soutěžícími jsou i takové, které mají svoji úroveň a nepadají mi do klína.

Ale stejně dopředu víte, že vás chtějí.

Ne všechny mě chtějí. Některé tam šly jen proto, aby se zviditelnily.

Už jste jedno manželství zažil, proč se tak ženete do dalšího?

Já se neženu, vybírám si. Už nikdy nechci zažít rozvod. Chci, aby mé druhé manželství bylo zároveň to poslední.

Není tohle trochu zvláštní začátek vztahu?

Kdybyste se mě zeptala před měsícem, řekl bych vám, že takhle není možné začít vztah. Teď už vím, že to možné je, jen ty podmínky jsou možná netradiční. Vždyť já nedávno spočítal, že jsem s tou jednou holkou, která mě možná zajímá, strávil čistého času dva a půl dne.

Říkali mi smíšené zboží

Z jakého prostředí pocházíte?

Z úplně obyčejného. Táta byl taxikář, máma pracovala na rentgenu. Vystudoval jsem výtvarný gympl, který byl ale úplně k ničemu. Pak přišla revoluce a mě bavily jazyky, tak jsem ještě vystudoval cestovní ruch. Díky tomu jsem pak pracoval na recepci pražského hotelu Dlabačov, kde jsem bral šestnáct set korun. Rodiče na mě byli pyšní, že mám respektované zaměstnání, ale já vedle toho taky dovážel motorky a vydělával dvacetkrát tolik.

Takže jste z recepce odešel a zklamal rodiče.

Přesně tak. Dokonce to bylo ještě horší, protože jsem si pořídil na náměstí Republiky stánek se zeleninou. Říkali mi "smíšené zboží", protože jsem měl před sebou pomeranče, za sebou svetry z Maďarska a vedle sebe motorku z Německa. Táta měl celý život sen jezdit mercedesem. Vzal si šílený úvěr, který horko těžko splácel. Já si meďoura koupil po roce podnikání, a přitom vstával v jedenáct.

Jak to nesl?

Špatně. Řekl bych, že mi to záviděl. Už tenkrát mě to trápilo a dodnes mě to hrozně mrzí. Já svému synovi budu moc přát, aby se měl líp než já. Táta mi to nepřál. Nakonec to byl asi ten jeho úvěr, kvůli kterému krátce po padesátce umřel na infarkt.

Jak se člověk dostane od stánku se zeleninou k organizování golfových turnajů?

Vždycky jsem byl šikovný na to, někde něco levně koupit a dobře to prodat. Tím jsem si vydělal základní kapitál. Kolem golfu jsem se motal vždycky, ale profesionálně jsem se jím začal zabývat až poté, co se mi rozpadl vztah.

Myslíte vaše manželství?

Ne, to se mi rozpadlo daleko dřív, protože moje manželka strašně žárlila a já už to nemohl vydržet. Stáli jsme třeba na semaforech, já vyhlížel zelenou, ale ona byla přesvědčená, že se koukám po holce, která šla na protější ulici, a udělala mi scénu. Dneska jsme dobří přátelé a máme hezký vztah, díky kterému můžu mít syna, kdykoliv chci. Ale rozvod byl pro mě tak těžký, že jsem i možná proto potom spadl do toho dalšího katastrofálního vztahu. Trval dva roky a úplně mě srazil na dno.

Vůbec na mě nepůsobíte jako člověk, kterého vztah dokáže tak rozhodit.

Jenže já, když se zamiluju, tak to lítá. A tahle ženská mě obrala úplně o všechno. Dostal jsem se zpátky jen díky kamarádům a golfu. Jenže jen co jsem se zase postavil na nohy, potkal jsem tu poslední přítelkyni. Ta mě sice o majetek nepřipravila, ale byla mi nevěrná, kde se dalo.

A vy jste to netušil.

Byla to mladá holka, takové kuře, já si říkal, že si ji vychovám a naučím ji jíst příborem. Za mými zády se třeba vyspala s mým kamarádem a jeho přítelkyní. Nebo jsem ji přivedl do svého oblíbeného baru, kam chodím léta, a ona si začala s barmanem. Věděli to všichni kromě mě. Nakonec jsem zjistil, že poslední tři měsíce našeho vztahu chodila zároveň ještě s chlapíkem z našeho klubu ferraristů.

Jak na vás vlastně dneska reagují ženy?

Tak, že kdybych chtěl mít sex třikrát denně, můžu.

Tomu nevěřím.

Ne? Kolega v práci čtyři hodiny denně vyřizuje e-maily, které mi chodí. Dopisy chodí i na Novu, posílají mi řetízky, pozvánky, vzkazy - "Co vám to tam vybrali? Tady nás sedí pět pěknejch, přijďte mezi nás..." Kamkoliv přijedu, nabízejí mi nějakou ženskou: "Vemte si tady naši prodavačku," říkali mi třeba u pumpy, "nás už nebaví".

Je vám to nepříjemné?

Zatím ne. Ale vadí mi, že jsem absolutně ztratil soukromí. Teď navíc zveřejnili i to, kde bydlím. Už jsme se s kamarády bavili, že si koupíme vzduchovku a založíme novou sportovní disciplínu "Sestřel si svého paparazza".

Co nastane, až soutěž skončí?

Poleju se zmizíkem a odjedu na tři měsíce do Thajska.

I s novou partnerkou?

Když nám spolu bude dobře, tak proč ne.

Jaký je Michal Červín doopravdy? S modelkami flirtuje, ale vůči okolí je odtažitý. Kdo někdy pořad Vem si mě! viděl, dobře ví, že úspěch show stojí hlavně na sedmatřicetiletém Michalovi Červínovi. Lze jen doufat, že soutěžící dívky nejsou ani reprezentativním vzorkem, ani sociologickou sondou do chování žen. Zatímco v televizi působí Červín sympaticky a příjemně, v osobním kontaktu je o něco odtažitější a rezervovanější. Samozřejmě do chvíle, kdy mu produkční Magazínu DNES před fotografováním představí modelku Hanu. Po celou dobu focení s ní spiklenecky flirtuje, okamžitě si potykají, nazývá ji v legraci "Moje ženo", a když zjistí, že je z Pardubic, začne vyprávět historky, jak do perníkářského města přijel ve svém placatém ferrari. Je očividné, že to s ženami umí, zvlášť s určitou skupinou, a přistupuje k nim se sebevědomou samozřejmostí. Z jeho chování je znát, že je manažer a že je zvyklý mít věci pod svou kontrolou - mluví rychle a spíš, než by vás poslouchal, vám radši řekne něco svého, prostor vymezený oběma zaplní z většiny sám. Je přirozeně inteligentní a hodně bystrý, a i když si asi po večerech nečte Hegela, v životě si umí určitě poradit líp než většina z nás.