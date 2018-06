Milionář Čech bude Rentierem

V Česku začíná nová loterie. Hru s názvem T-Mobile Renta bude uvádět odvolaný "milionář" Vladimír Čech. "Nabídka je rychlá, seriózní a zajímavá. Nebylo co řešit," řekl populární moderátor. Část z výtěžku loterie má být odváděna na rekonstrukci památek. Na tu nemá ministerstvo kultury dlouhodobě peníze. "Je to nabídka, která se nedá odmítnout," říká ministr Pavel Dostál. Loterii provozuje Sazka. "Jde o klasické stírací losy spojené s televizním pořadem," prohlásil generální ředitel společnosti Aleš Hušák. Nejvyšší výhrou nové televizní sotěže je měsíční důchod 100 tisíc korun vyplácených po dobu 10 let. Celkem tedy 12 milionů. O účast v televizním pořadu musí diváci hrát v loterii stíracích losů. Los nabízí tři druhy výher. Okamžité ve výši 30 až 100 tisíc korun, účast ve dvou telefonních hrách a možnost účastnit se finálového natáčení hry RENTA. V té získá pokaždé jeden výherce pravidelný měsíční příjem ve výši a na období, které si sám vylosuje. Nejnižší měsíční renta dosahuje částky 15 tisíc korun. Nejkratší doba, po kterou ji výherce může pobírat je pak jeden rok. Soutěž bude Nova vysílat každou neděli v 19:20. Vladimíru Čechovi bude asistovat nová tvář televizní zábavy Kateřina Vogtová. Los přijde na třicet korun.