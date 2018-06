Milion za šaty Lucie Bílé pomůže dětem

Dražbu moderoval herec Martin Dejdar. Autorka modelu návrhářka Liběná Rochová se mu svěřila, že šaty ve výloze značně zežloutly a střevíce se dokonce musely gumovat. Dejdar to ale považuje za "novou devizu šatů, které nesou stopy prachu Václavského náměstí a každého, kdo tu otevřel dveře".



V závěru aukce se strhl gentelmanský boj mezi firmami Hurley a Mattoni, která z něj vyšla jako vítěz. Při oznámení konečné částky jednoho milionu, kterou odklepla sama zpěvačka, Dejdar prohlásil: "Šaty za milion? Muž jen žasne."



Sama zpěvačka na počátku akce uvedla, že by byla moc ráda, kdyby se částka přiblížila půl milionu. S přibývajícími příhozy kulila oči a nutila generálního ředitele společnosti Art Production K./2 Miloše Zapletala, aby taky koukal přihodit a "dokázal, že nemá nic proti cikánům".



Lucie Bílá měla na sobě elegantní pruhované kalhoty a bílé přiléhavé tílko s pleteným límcem. Na otázky, jak se může vzdát svatebních šatů odpověděla: "S láskou si nechám mužskýho, kterýho jsem si v těch šatech vzala."



Vydražená částka půjde na účet českého výběru pro UNICEF na pomoc dětem. "Děti jsou naše budoucnost a je třeba do nich investovat víc než naše naděje," připomněla jeho výkonná ředitelka.

Koncem roku čekají zpěvačku tradičně Bílé vánoce a s nimi spojená série koncertů v Česku i na Slovensku, v televizní variantě pak stejnojmenný pořadu TV NOVA.



"Koncerty se budou konat v menších prostorách, hlavně v kulturních domech, protože na Vánoce chci vidět lidem do očí," zdůvodnila zpěvačka místa konání v Ústí nad Labem, Lanškrouně, Liberci, Českých Budějovicích, Bratislavě, Prostějově a Plzni. Na turné ji bude doprovázet hudební skupina, kterou sestavil její manžel Stanislav Penk.



Na Štědrý večer proběhne v TV Nova televizní pořad Bílé vánoce Lucie Bílé, kde mimo jiné vystoupí i Michael Kocáb, kytarista Lubomír Brabc, harfenistka Kateřina Englichová, chlapecký sbor Boni Pueri, violončelista Jiří Bárta.

Televizní pořad se bude točit v kostele v Lanškrouně, kde se Lucie bílá 3. dubna 2002 provdala.