Milion vyhrála milionářka

Judith žije ve vyhledávané londýnské čtvrti Fulham v pětipokojovém domě v hodnotě půl milionu liber. Se svým prvním manželem, obchodníkem s uměním, bydlela ve vile se služebníky v jedné z nejluxusnějších londýnských čtvrtí Mayfair. Její dcera chodila do elitní soukromé střední školy, která ročně stála téměř 13.500 liber. O tom si obyčejný Brit může nechat jen zdát. Někteří soutěžící se po uhodnutí otázky za 16.000 liber přiznali, že takovou částku v životě pohromadě neviděli.

Jak vyhrála milion liber v televizní soutěži?

Judith se od první otázky bez problémů a zdánlivě s klidem Angličana šplhala výš a výš. Poprvé zaváhala až u otázky za 16.000 liber: "Kde se narodil premiér Tony Blair?" Žádá o radu obecenstvo, které však není zajedno v tom, zda je to Anglie, Severní Irsko, Skotsko, nebo Wales. Těsně nadpoloviční většina diváků - 53 procent - tipuje Skotsko. Judith riskuje, dá na diváky a vyplácí se to. Vzápětí se však ozývá klakson a hra je přerušena v okamžiku, kdy ji od kýženého milionu dělí pouhých šest otázek.

Na nedělní mši vyzývá vikář v jejím kostele farníky, aby se modlili, aby Judith dostala lehké otázky. "Jestli teď odejdete od obrazovek, budete litovat!" žhaví

televizní diváky večer těsně před dalším pokračováním pořadu moderátor Chris Tarrant. Na otázkách za 64.000 a za 125.000 liber si Judith bere nápovědu a vychází jí to. Hraje se už o čtvrt milionu a otázka zní, jakému mláděti se v angličtině říká "squab". Na výběr jsou jako vždy čtyři možnosti - losos, kůň, holub a chobotnice."To já vím. Je to holub. V Americe se jim tak říká." Vteřiny napětí. "Jsem si jistá, že to je holub. Konečná odpověď."

A je správná. Se čtrnáctou z možných 15 otázek se Judith vypořádá poměrně rychle. Je přesvědčena, že ví, že patronem Španělska je svatý Jakub. Jenom dva lidé se v dvouleté historii soutěže dostali v Británii na 500.0000 liber. Oba dva také se šekem na půl milionu v kapse odešli. Teď se ale hraje o rovný milion. "Který král měl za ženu Eleonoru Akvitánskou?" Judith vyslechne možnosti. Téměř bez rozmyšlení pevně říká:"Myslím, že je to žena Jindřicha II. Viděla jsem v létě ve Francii její hrobku," vysvětluje.

"Říkala jsem, že nebudu riskovat, když jsem se vrátila, ale nějak tomu nemohu odolat." Judith si stojí za svým. "Skutečně si myslím, že je to Jindřich II. Dělala jsem to na střední škole na maturitu. Je to Jindřich II." Moderátor nemá na své obrazovce zatím žádnou odpověď. "Můžete teď odejít s 500.000. Celá země vás sleduje. Můžete si dovolit přijít o 468.000 liber?"

Judith dál trvá na svém. "Myslím, že to za ten risk stojí," ujišťuje sama sebe. V publiku to zahučí. Konečná odpověď? Tarrant vytahuje ze svého pestrého rejstříku fint na stupňování napětí jednu z nejkrutějších: "Jedna z těchto odpovědí má hodnotu jeden milion. Která, to se dovíte po přestávce!" Pro soutěžící jsou to nejdelší tři minuty v jejím minutě.

Judith Keppelová se rozhodla pro odpověď Jindřich II., oznamuje Chris Tarrant po skončení reklam. A pak se pořádně nadechne."Právě jste vyhrála jeden milio...!" Zbytek triumfálního zvolání pohltí detonace nadšení. Nejklidnější v celé vřavě se kupodivu zdá být právě vítězka.