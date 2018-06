Milion liber ve hře Survivor vyhrála policistka

Soutěž sice skončila již před dvěma měsíci, jméno vítěze bylo ale až do závěrečného pořadu přísně utajováno. Dva týmy trosečníků byly vysazeny na tropickém ostrově v Jihočínském moři. Účastníci soutěže se museli nejenom starat o obživu - ryby, červy, krysy -, ale také plnit nejrůznější úkoly.

Postupně byl vždy jeden z nich hlasováním svých kolegů vyřazen, až zůstaly poslední dvě finalistky. O celkovém vítězi rozhodla porota sedmi soutěžících, kteří to ve hře dotáhli nejdále. Charlotte Hobroughová získala všechny hlasy, třebaže měla mezi členy poroty i nepřátele.

Jedna z hlasujících ji označila za "chamtivou, lstivou a prolhanou", ale přesto dala raději hlas jí než Jackie. Další porotkyně zase trpce poznamenala, že do finále se probojovali ti nejslabší. Skutečnými vítězi jsou ti, kteří vypadli jako první, protože neměli žaludek na to, aby ostatní pomlouvali.

Charlotte se už během soutěže dostala do centra pozornosti nejen kvůli svým půvabům, ale i proto, že byla nevěrná svému manželovi s jedním ze soutěžících. Nad skleněnou bednou naplněnou bankovkami v hodnotě milionu liber (asi 55 milionů korun), k níž dostala ve středu večer klíč, jí však její navýsost spokojený manžel zřejmě odpustil.

V závěrečném dílu seriálu vyšlo najevo, jakou taktiku někteří ze soutěžících používali, aby se hra dostala do obrátek. Bývalý detektiv Mick, jeden z nejoblíbenějších soutěžících, se k údivu ostatních přiznal, že to byl on, kdo kradl ze společných zásob rýži.

"Chtěl jsem je demoralizovat, aby si začali klást otázky, aby se rozdělili," vysvětlil své počínání. Obě finalistky se v závěrečné řeči před porotou pokoušely vyvrátit představu, že jedinou cestou k přežití bylo vrážet ostatním kudlu do zad.

"Nikdy jsem nelhala, nikdy jsem nepronesla opravdovou lež," čelila Jackie nepřátelským pohledům některých členů poroty. Charlotte se je zase na svou stranu pokoušela získat tvrzením, že i v nejtěžších okamžicích se nikdy nevzdala.