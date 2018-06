Podnikatel za svedení lesbické dcery nabízí miliardu korun

Chao kontroverzní odměnu vypsal poté, co jeho dcera letos v dubnu ve Francii uzavřela registrované partnerství se svou přítelkyní, s níž žije již sedm let. V Hongkongu nejsou svazky párů stejného pohlaví uznávány, homosexualita zde byla do roku 1991 považována za zločin.

"Nezáleží na tom, jestli bude bohatý nebo chudý. Hlavně aby byl šlechetný a dobrosrdečný. Gigi je velmi dobrá žena, nadaná a pohledná. Je oddaná svým rodičům, ušlechtilá a věnuje se dobročinnosti," citoval miliardáře čínský list South China Morning Post.

Podnikatel rovněž odmítl zprávy, že by se Gigi, která vystudovala na univerzitě v britském Manchesteru architekturu, v cizině provdala. Podle něj je stále svobodná.

Přestože Chao, který podniká převážně v nemovitostech, prohlásil, že Gigi nebude do žádného sňatku nutit, vyvolala jeho netradiční nabídka řadu negativních reakcí. "Je to tak ponižující, chudák děvče," napsal jeden z čtenářů.

"Vypadá to, jako byste svou dceru prodával," zlobil se jiný přispěvatel, který podnikateli radil, aby se přestal chovat staromódně a šel s dobou.

Chao je známou osobností hongkongské smetánky a pravidelně se účastní významných společenských událostí se svými mladými přítelkyněmi. Sám jednou prohlásil, že měl intimní vztah s 10 tisíc ženami.