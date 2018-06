Nechci mít jen jednu ženu a nechci lhát, říká miliardář Karel Janeček

"Já se snažím říkat, že by člověk měl být upřímný a neměl by lhát. To znamená, že by neměl lhát ani lidem, se kterými žije. No a já, podobně jako mnoho dalších mužů, nechci mít jednu ženu na celý život. Místo toho, abych to řešil tak, že budu mít milenky, jsem to téma otevřel," vysvětluje Janeček.

Setkání s ním je zvláštní. Má lehce zasněný výraz. Ať mluví o čemkoli, je z něj cítit velké zaujetí. Je jedno jestli hovoří o ženách, politice či matematice, vždy působí, že je do debaty úplně ponořen.

Jeho upřímnost je místy zdrcující. Mluvíme o věrnosti, pravdomluvnosti mezi partnery, a tak se ptám: "Dokázal byste ocenit, že vaše přítelkyně mluví pravdu, kdyby vám třeba také oznámila, že kromě vás má ještě další vztah?"

"Ano."

"Počkejte, vy v tom nevidíte rozdíl? O mužích, kteří mají v životě více žen, se přece říká, že jsou lovci. Což zní téměř pochvalně. Ale u žen, které jsou poněkud přelétavé, se používá mnohem drsnější výraz..."

"To měřítko je u mě samozřejmě stejné. Prosím, to tam zdůrazněte, to je důležité."

"Opravdu to neberete jinak?"

"Ne, já to rozhodně jinak neberu. Markéta má také milence. Dokázal jsem to takhle vzít."

