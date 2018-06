Miliarda hvězdu umlčí

Zpěvačka Mariah Careyová převzala 26. října v Las Vegas na udílení rozhlasových hudebních cen Radio Music Awards ocenění pro nejžádanějšího umělce.

Téměř nic. Vlastně maličkost - stačilo, když odstoupila od smlouvy na vydání svého pátého alba. Její poslední umělecký počin s názve m Glitter u posluchačů dokonale propadl, a tak společnost EMI raději odstoupila od závazku, než aby se založenýma rukama riskovala další milionové ztráty, uvedla BBC. "Je to správné rozhodnutí," komentovala událost Mariah Careyová.Smlouvu na pět nahrávek uzavřela s EMI v roce 2001 za horentních sto milionů dolarů. Spekulace o předčasném ukončení spolupráce Careyové s EMI se mezi odborníky poprvé objevily v polovině loňského roku. Regály hudebních obchodů se prohýbaly pod cédéčky s rozzářenou tmavookou hvězdou v bílém, ale na rozdíl od alba Music Box z roku 1993, které si na celém světě koupilo přes 20 milionů lidí, si k poslednímu CD našly cestu "pouhé" dva miliony fanoušků.Careyová se navíc potýkala s problémy v osobním životě. Loni v srpnu vyhledala kvůli emocionálnímu zhroucení lékařskou pomoc. "Byla jsem zcela vyčerpaná," vysvětlila důvody hospitalizace a současně odmítla podezření, že chtěla kvůli psychickým útrapám spáchat sebevraždu. Premiéra jejího prvního film u Glitter byla pozdržena do doby, než mu mohla poskytnout odpovídající mediální podporu.S firmou Virgin podepsala smlouvu poté, co utekla od hudebního giganta Sony, který vlastní její bývalý manžel Tommy Mottola. Od nového vydavatele si hodně slibovala. "Jistě mě čeká spousta nových a vzrušujících příležitostí. Přeji Virginu jen to nejlepší," pěla chválu na začátku spolupráce. Netušila, jaký osud ji čeká. Sympatie byly oboustranné. "Je to jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké kdy EMI učinila," vzkázal Careyové ředitel EMI Alan Levy.Trhlinky vzájemné důvěry se však projevily záhy. Marketingoví odborníci kritizovali EMI za to, že do kampaně na pohasínající hvězdu investuje příliš mnoho peněz. Zprávy o potížích se donesly i Careyové, na sebedůvěře jí nepřidaly. Zisky mohou klesnout až o dvacet procent, varovaly prognózy, které upozorňovaly na nebezpečí plynoucí z masového vypalování pirátských cédéček. EMI se dvakrát pokusila o spojení se silným partnerem - poprvé s Warner Music, později s BMG, pokaždé neúspěšně.Careyová teď stojí před otázkou, co bude dál. Má se obrátit na mladé producenty, tak jak se to vyplatilo Madonně s Mirwaisem a Williamem Orbitem? Nebo spíš vsadí na filmovou kariéru? Kritikové přijali její filmový deb ut Glitter s ro zpaky. "Careyová není herečka," napsal deník The New York Times.Recenzent z The Los Angeles Times jí dal šanci, když uvedl, že Careyová podala slušný výkon. Její druhý snímek, Wise Girls, v němž si po bohu Mira Sorvina zahrála servírku, měl světovou premiéru nedávno. "Kdybych se bála, asi bych se schovala u sebe doma a nevystrčila nos, ale to já neudělám," uvedla na filmovém festivalu Sundance. "Bojovat jsem uměla už jako dítě, ještě uvidíte," dodala.