Cyrusová znovu provokovala, při přebírání ceny si zapálila jointa

Cyrusová dostala ocenění za nejlepší videoklip k písni Wrecking Ball, kde se houpe úplně nahá na bourací kouli. Tohle video láme internetové rekordy a bývalá dětská hvězda jím jasně dala najevo, že už je dospělá.

To se ostatně snaží ukázat každým svým vystoupením, kde je polonahá, a její vrtění zadkem pojmenované twerking už se dostalo na černou listinu v několika amerických školách coby nemravné a dětem, které ho ve velkém napodobují, za to hrozí vyhazov ze školy.

Dalším atributem Cyrusové je vyplazený jazyk, což zřejmě považuje ona sama za sexy, a i když si z toho lidé po celém světě dělají spíš legraci, dosáhla svého - svět o ní mluví.

Miley Cyrusová se snaží za každou cenu dokázat, že už není malá holka.

A ve své krasojízdě pokračovala i na předávání cen MTV v Amsterodamu, kde zastínila i nejlepší zpěvačku, kterou se stala Katy Perry, a nejlepšího zpěváka Justina Biebera.

Přišla v minišatech zahalujících jen to nejnutnější a na své vystoupení se převlékla do latexu a nevynechala ani twerking, který tentokrát předvedla s trpaslicí oděnou taky do latexu.

Cyrusová měla na šatech známé rappery. Cyrusová předvedla bizarní erotický výstup s trpaslicí v latexu.

Dech ovšem vyrazila všem až ve chvíli, kdy si přišla v bílém body s kožešinou pro cenu a vyndala z kabelky cosi, co vypadalo jako joint, a v klidu si zapálila. Jestli to byla skutečná marihuana, se neví. Rozhodně to tak mělo vypadat. Cyrusová tím prý chtěla vzdát hold městu za jeho toleranci.

Cyrusová už ostatně v minulosti zveřejňovala svůj kladný vztah k marihuaně. Je prý lepší než alkohol. "Když kouřím, není mi pak zle tak, jako když piju, ani se tak nenaštvu a nejsem tak agresivní," uvedla v jednom z rozhovorů.

Vystoupením s údajnou marihuanou dokázala Miley Cyrusová to, že se o ní po předávání cen mluvilo víc než o zpěvačce roku Katy Perry.

V USA by přitom Cyrusová neměla vůbec alkohol požívat, minimálně do 23. listopadu tohoto roku. Teprve tehdy jí totiž bude jednadvacet let, což je minimální zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholických nápojů ve Spojených státech.

"Existuje důvod, proč byl Bob Marley něco jako hudební Rasta Matka Tereza," napsala Cyrusová na Twitteru ke svému obdivu vůči marihuaně.