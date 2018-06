Cyrusová se pochlubila, že je nejsvůdnější ženou podle časopisu Maxim

Pravidelně se na jaře objevují žebříčky nejpřitažlivějších, nejkrásnějších, nejsvůdnějších a dalších nej osob, hvězd a celebrit. Také magazín Maxim vydává žebříček Hot 100, v němž řadí známé osobnosti podle toho, jak jsou sexy.

Letos na trůn jako jednička usedla Miley Cyrusová a časopis ji požádal, aby pro tištěnou verzi nafotila snímky.

Mladá celebrita ale právě objevila kouzlo Instagramu a neváhala se na této aplikaci na sdílení fotografií se svou radostí podělit.

"Můj první Instagram příspěvek je věnován všem mým fanouškům. Děkuji vám za korunovaci číslem jedna v Hot 100 časopisu Maxim!"

Zpěvačka Miley Cyrusová prošla radikální změnou, když si ostříhala vlasy a zároveň přešla na platinovou blond.

Změna image v blond punkerku jí očividně pomohla. Loni totiž byla až na 68. místě. Tehdy vyhrála modelka Bar Rafaeali.

Miley Cyrusová je na sociálních sítích velmi čilá. Před nedávnem se ale zařekla, že už nebude zveřejňovat zprávy ze svého soukromí. Rozčilují ji totiž neustálé spekulace o zrušení zasnoubení s Liamem Hemsworthem.

"Máme spolu dům a psy. Je správné, že nosím tento prsten a že jsem zavázaná. Ale my náš vztah teď držíme v tajnosti a už o něm prostě s nikým nemluvíme. Byli jsme vůči světu příliš vstřícní a dovolili mu do něj příliš nahlížet, do mého života a na mé pejsky a do mého domu. A já už nemám pocit, že by měl mít svět nadále toto privilegium," svěřila Cyrusová v rozhovoru pro časopis Elle.