VIDEO: Cyrusová ukázala prsa v televizi. Je mi zima, litovala potom

„Je mi trochu zima. Měla jsem si vzít triko,“ komentovala svůj outfit Cyrusová s rukama na prsou, zřejmě aby upozornila i ty, kteří si nevšimli, že je pod pláštíkem téměř nahá.

“Jsem teď trochu na rozpacích,“ řekl jí Kimmel. „Prostě mi zírejte na obočí,“ doporučila mu Cyrusová.

Moderátor se jí zeptal, co na její oblečení řekne otec. „Táta je radši, když nosím prsa venku a jsem slušný člověk, než abych nosila tričko a byla mrcha,“ odpověděla zpěvačka, která je idolem mnoha dětí.

Jejich rodiče z toho ale radost nemají, protože kromě odhalování vlastního těla na koncertech předvádí erotickou show a kouří marihuanu. Cyrusová se rozhodla vymanit ze škatulky dětské hvězdy kanálu Disney cestou extravagance a skandálů.

Sama se v show přesvědčila, že se jí to ještě úplně nepodařilo. Když v převleku za reportérku vyrazila do ulic ptát se lidí, co si myslí o Miley Cyrusové, většina ji spojila se seriálem Hannah Montana, kde hrála i se svým otcem.