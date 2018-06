Provokatérka Cyrusová opět randí, sbalila mladého Schwarzeneggera

Dvojice se v hledišti na fotbalovém stadionu v Los Angeles vášnivě líbala a fotila se. Pár se spolu už několikrát ukázal na veřejnosti, ale milenci svůj vztah tajili. Začátkem listopadu paparazzi vyfotili zpěvačku, jak odchází z bytu mladého Schwarzeneggera.

„Strávili spolu Halloween v hotelu Roosevelt, pak šli k ní domů na celou noc. On si docela hlídá to, kam se to vyvíjí, ale má ji rád!“ napsal magazín Us Weekly.

Miley Cyrusová byla zasnoubená s hercem Liamem Hemsworthem (26). Loni na jaře zasnoubení zrušili. Zpěvačka pak ve své kariéře přitvrdila. Nahá pózovala pro magazín V i pro německou verzi časopisu Vogue. Její koncerty jsou plné sexuálních provokací. Pobuřovala nafukovacím penisem, vyzývavými kostýmy, lascivními choreografiemi a twerkingem.

Twerking někde zakazují, jinde zase tento sexy tanec vyučují: