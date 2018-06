Po rozchodu nakonec přijde svatba, Cyrusová se bude v létě vdávat

Miley a Liam oznámili rozchod před necelými třemi lety, a to přitom byli zasnoubení a údajně velmi šťastní. Sama Miley se ke vztahu s hercem vyjádřila: „Jsem tak šťastná, že jsem zasnoubená, a těším se na život plný štěstí s Liamem.“

Šuškalo se, že se Liamovi nelíbilo, jak se Miley najednou změnila. Z milé a slušné holky byla najednou drzá dračice, která se na veřejnosti ráda odhalovala, ukazovala se s marihuanovou cigaretou v puse a na všechny vyplazovala jazyk.

Dnes Liam tvrdí, že šlo pouze o to, že byli na vztah ještě příliš mladí a potřebovali si ujasnit, co v životě opravdu chtějí.

„Bylo to velmi těžké. Ale bylo to správné. Udělali jsme tehdy správné rozhodnutí. Byli jsme příliš mladí a v tu dobu jsme šli každý jiným směrem,“ sdělil Liam v rozhovoru pro australský magazín GQ.

To už je ale dávná minulost a teď je vše opět zalito slunce. Zdroj z jejich blízkého okolí sdělil magazínu US Weekly, že se mladý pár bude brát letos v létě v Austrálii a obřad by měl proběhnout na pláži. Se svatbou jim prý velmi pomáhají rodiče, takže s ní nemají tolik práce a jejich pomoc velmi oceňují.

Cyrusová už má dopředu vymyšlené, jaké outfity během dne vystřídá. Nespokojí se rozhodně pouze jen s klasickými bílými šaty. S modely jí prý pomáhá francouzský návrhář Simon Jacquemus.

„Simon pro Miley připravuje hned pět outfitů. Miley je chce během dne libovolně měnit a nebudou chybět ani růžové šaty,“ doplnil zdroj.