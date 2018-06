Miley Cyrusová rapidně hubne, anorexii ale popírá

"Pro všechny, kdo mě nazývají anorektičkou: mám alergii na lepek a laktózu. Není to o váze, ale o zdraví. A lepek je stejně mizernej," napsala Cyrusová na svůj profil na Twitteru, aby tak obhájila svou bezlepkovou dietu, díky které rychle zhubla.

Podle ní je tato dieta zdravá a měl by ji vyzkoušet každý. "Každý by si měl zkusit týden bez lepku. Změna pleti, fyzického i duševního zdraví je úžasná. Už to nebudete chtít vrátit," prohlásila devatenáctiletá zpěvačka.

Miley Cyrusová na jednom ze svých loňských koncertů Miley Cyrusová letos na jaře

Ještě před sedmi měsíci byla krev a mléko a prohlašovala, jak je bezohledné nazývat dívky jako ona tlustými. "Já se mám ráda," prohlašovala tehdy na svou obranu a kritizovala tlak, který je vyvíjen na ženy kvůli štíhlosti.

Zřejmě se sebou ale nebyla tak spokojená, jak tvrdila. Novou figuru si totiž nemůže vynachválit.