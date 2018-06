Miley Cyrusová: Chci, aby si sestra udržela nevinnost

Miley Cyrusová začínala jako nevinná dívenka v dětském seriálu Hannah Montana na kanálu Disney a její mladší sestra Noah se snaží prorazit podobně. Miley tvrdí, že sestře úspěch přeje, ale bojí se o ni.

„Když to bude chtít, nebudu jí v tom bránit. Ale ona je hodně dobrá ve sportu. Miluje koně a já se budu snažit, aby si tento druh nevinnosti udržela tak dlouho, jak to jen bude možné. Tento průmysl je pro lidi, kteří jsou opravdu silní a nestarají se o to, co si druzí myslí," řekla v rádiu Cyrusová.

Na nevinnost své sestry ovšem zatím dbá tak, že ji nechává tančit v kostýmu kočky na svém turné, kde neustále ukazuje rozkrok a předvádí twerking s trpaslicí.

Noah Cyrusová říká, že Miley je její idol. Sama už vystupovala v několika televizních pořadech a dabovala kreslené postavičky. Objevila se i v Hanně Montaně. Teď má svou internetovou show The Noie and Ems Show.

Podle Miley je sestra lepší než ona. „Je přirozený bavič. Někdy si říkám: Bože ona mi úplně sebrala veškerou pozornost. Když je v místnosti, všichni koukají jen na ni. Má to v sobě,“ říká Cyrusová.