Cyrusová opět provokovala, její snoubenec si zatím našel jinou

I když ji kolegyně Kelly Clarksonová nazvala "lacinou striptérkou", Miley Cyrusové se v odhalujícím oblečení a s vystrčeným jazykem zalíbilo. Ten vyplazuje na počkání.

Dělala to i na sobotním vystoupení na festivalu iHeartRadio v Las Vegas, kde se předvedla i v dost odhalujícím oblečení.

Z rozchodu s Liamem Hemsworthem, s nímž byla čtyři roky a touhle dobou se měli brát, si prý dvacetiletá zpěvačka moc nedělá.

Spekuluje se o tom, že randí s producentem, který si říká Mike WiLL Made It a vlastním jménem je Michael Williams. Zatím to ale ani jeden z nich nepotvrdil.

Vztah jejího bývalého snoubence s mexickou herečkou Eizou Gonzalezovou už tajemstvím není. Třiadvacetiletý Hemsworth a stejně stará Gonzalezová se několikrát líbali na veřejnosti a podle lidí z jejich okolí jsou velmi zamilovaní.

Nový videoklip Miley Cyrusové, který na internetu láme rekordy