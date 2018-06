Cyrusová šokovala lascivním koncertem, sama ho považuje za výchovný

Zatímco u nás jsou někteří schopni označit vtipnou parodii na sex bez jediného záběru na intimní partie za porno, v prudérní Americe vystavěla teenagery obdivovaná zpěvačka Miley Cyrusová svou show na sexu s muži, ženami, trpaslicemi i bývalým prezidentem USA. A její koncerty jsou přitom pro děti přístupné. Ostatně kdyby nebyly, značně by jednadvacetileté zpěvačce ubylo fanoušků.

Miley Cyrusová chce zřejmě ukázat, že Madonna je proti ní čajíček. Na koncertě už nepředvádí jen pověstný twerking, při němž se vrtí zadkem (více o tanci čtěte zde). Naznačuje masturbaci, orální sex s mužem v masce Billa Clintona i lesbické hrátky. Svůj rozkrok ukazuje během písniček stejně často, jako vyplazuje jazyk.

Sama Miley na své provokativní show nic nepřístupného nevidí a naopak má za to, že je pro děti výchovná. "Doufám, že budou lidé otevření a budou na mé turné hledět jako na něco, co já považuji za výchovné pro děti. Myslím si, že spousta lidí se nesetkává dostatečně s uměním a to je to, co je chci naučit," řekla Cyrusová v rozhovoru pro MTV.

"Chci, aby lidé viděli takovou show, jakou nejméně očekávají. Chci, aby mí fanoušci odcházeli s tím, že se dozvěděli víc o umění, které mě inspiruje," dodala Cyrusová s tím, že je v její show hodně šokujících věcí, ale jádrem je hudba. A to by chtěla, aby si lidé uvědomili.

