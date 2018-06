Milenkou manžela Bočanové je Marta Jandová, znají se už dlouho

"Viktor kamarádil s mým bráchou a občas u nás v pražském bytě pořádali mejdany. Je to dobrých deset let, to tam byla ještě Anna K. A můj táta se s ním samozřejmě taky zná, ten zase přes hudbu, Viktor tehdy ještě vlastnil jedno hudební vydavatelství," říká Jandová.

Že by se někdy setkali jako milenci, ji ani ve snu nenapadlo. Za osudové seznámení může vlastně herečka Kateřina Herčíková a její manžel, veterinář Jan Herčík. "Hodně se s Kačkou a Honzou kamarádíme a jednou mě vzali na oběd právě do restaurace, kterou Viktor provozuje. Tam jsme si spolu jako kamarádi povídali o budoucnosti mojí kapely u nás a pak jsme si takhle povídali o dalších věcech, až se nám to kamarádství nějak vymklo," přiznává zpěvačka.

Vztah prý začal nabírat na vážnosti na konci léta. Paradoxní na něm je to, že jsou oba jeho aktéři zaháčkovaní ve znepřátelených muzikálových produkcích. Viktor Mráz produkuje Děti ráje, muzikál plný hitů Michala Davida, kde se ovšem řeší problém autorských práv, Marta Jandová účinkuje v muzikálu Mona Lisa a Baron Prášil, kde je David doma a které produkuje Oldřich Lichtenberg.

Nabízí se otázka, zda se Jandová nenechá přetáhnout svým milencem do Divadla Pyramida. "V žádném případě, jsem loajální. Oldovi Lichtenbergovi vděčím za práci, kterou mi dává a navíc jsem v Hybernii i na Broadwayi šťastná. Hlavně nedělá dobrotu, když spolu partneři pracují. Oldovi jsem už dopředu řekla, že jsem se zamilovala a že se mu možná nebude líbit, do koho. Ví to i můj otec a nejbližší rodina, bylo to pro ně také překvapení," říká Jandová.

Společnou budoucnost Jandová a Mráz neplánují. "Kdo ví, co bude třeba za dva měsíce," říkají shodně. Hlavní je Mrázova sedmiletá dcera Marina, která by neměla pocítit na životě svých rodičů žádnou změnu a podle rad psychologů by neměla měnit ani své zažité domácí prostředí a zvyklosti.

A co Mahulena Bočanová, která o Martě Jandové téměř od začátku věděla? "Nedělá mi radost zůstávat nadále v domě, kde jsme s Viktorem prožili krásné chvíle plné zamilovanosti a lásky, ale i když bych měla kam jít a o budoucnost bych se taky nebála, protože jsem se snažila být vždycky finančně nezávislá, nemám zbytí. Kvůli Marince je nutné tady dál bydlet, psychologové mluví nejméně o pěti letech. Musím to kvůli ní zvládnout, musíme to zvládnout oba s Viktorem," uzavírá Bočanová.