Milenka Soukupa zpívala i Osvaldové

A vzhledem k tomu, že pár kousků z ní dala hned k dobru, mohli přítomní hodnotit. A hodnotili pozitivně. Dokonce i Gábina Osvaldová, manželka Ondřeje Soukupa, kterou na křest doprovázel její přítel Mirek Mirčev, se nechala slyšet, že se jí líbí.

Púšť je album, které z domácí produkce vybočuje – představuje etno-pop. „Je to styl, který tady nikdo nedělá, ale my jsme nechtěli jít zlatou střední cestou,“ říká Ondřej Soukup, jenž desku produkoval. A Lucia Šoralová k tomu dodává: „Nekalkuluji, jestli se to někomu bude líbit, nebo nebude. Udělala jsem ji takhle, protože jinak nemůžu. Takhle to ze mne vychází.“ - více o desce zde

Na desce je dvanáct písniček, přičemž některé si zpěvačka napsala sama. Jiné zkomponovala její sestra Tereza, která se rovněž rozhodla vydat na hudební dráhu. Zatím ale studuje práva. Kromě češtiny, slovenštiny, perštiny (duet s Arashem) zní z alba i španělština. Jejími autory jsou Gabriel Sopeňa a Juan Mari Montez, dva rodilí Španělé, ke kterým se skladba dostala ve chvíli, kdy už si s ní nikdo nevěděl rady.

„Zkoušela jsem napsat český text, pak jsem ho přeložila do angličtiny, ale pořád to nebylo ono. Až Juan Mari Montez, který je odborníkem na tango, tomu dal tu správnou šťávu,“ vysvětluje Lucia Šoralová. Písnička se jmenuje Canalla, což volně přeloženo znamená sukničkář, a zpěvačka přiznává, že je celá o ní.

„Tango musí být vyčítavé, ohnivé a drásat srdce a přesně taková ta písnička je,“ vysvětluje. Zdráhá se však prozradit víc, aby úplně nerozkryla svoje soukromí.

Se španělštinou Šoralová natočením desky neskončila. Naopak, bude se ji snažit zvládnout co nejlíp. Muzikál Johanka z Arku, v němž hrávala hlavní roli, se totiž vypraví na svou zahraniční pouť a Španělsko by mělo jeho první zastávkou. Gabriel Sopeňa už pracuje na překladu díla a slovenská zpěvačka považuje za nezbytnost naučit se jazyk, aby si mohla se svými španělskými kolegy popovídat.