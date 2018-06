Milenka rapperských hvězd pózovala s bičíkem

Zřejmě z čistého altruismu a přesvědčení, že fanouškům rapperských hvězd typu Jay-Z, Dr.Dre, P. Diddy, Ne-Yoom či Lil Wayne by nemělo zůstat nic utajeno, vydává milenka (nikoli však hromadná) všech zmíněných knihu na téma svých erotických dobrodružství.

A aby dala najevo, o čem že kniha bude a v jakém se ponese stylu, nechala se na obálku magazínu King vyfotit v koženém korzetu s bičíkem. Však se také nechala slyšet, že její v pořadí již druhá kniha, nesoucí tentokrát název Confessions of Video Vixen, převrátí rapperům život naruby.

Bude prý otevřená. Detailní. Upřímná. Prostě vítejte do světa špinavého prádla, které se nejlépe pere na veřejné valše. Teď jde o to, jak zareagují její ex-přátelé. Vzhledem k tomu, že si rádi hrají se zbraněmi, by Karrine možná namísto koženého korzetu slušela neprůstřelná vesta.