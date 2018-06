Milenka Mela Gibsona se svlékla, detaily vztahu ale tají

Čtyřiadvacetiletá zpěvačka říká, že se do třiapadesátiletého herce zamilovala, a doufá, že jejich láska je silná a dlouhotrvající. "Jsme rozdílní lidé, ale Mel je dospělý muž a ví přesně, co chce, stejně jako já - vím, co chci," tvrdí Oxana, která se vedle zpívání věnuje i modelingu. Zároveň také přiznala, že loňské léto navštívila Gibsona v Bostonu, ale dodala, že zatím nebyli připraveni vystoupit se svojí láskou na veřejnosti. "Nerada bych teď prozradila víc," dělala tajnosti Počepová.

Zpěvačka, která je v Rusku známá pod pseudonymem The Shark, zřejmě dostala od hvězdy filmu Statečné srdce instrukce, jak jednat se zvídavými novináři. "Dokud Mel a Robyn neukončí svůj vztah, nikdo nemá právo o tom mluvit. Není to fér a není to normální. Hned jak bude po rozvodu, chci mít možnost se vyjádřit. Mel je skvělý muž. Nemám jinou možnost než akceptovat jeho přání a mlčet," říká.

Manželka Mela Gibsona zažádala o rozvod 13. dubna letošního roku. Manželé údajně žili odděleně už více než tři roky. Během téměř třicetiletého manželství si pořídili sedm dětí, z nichž šest je už dospělých. - čtěte Mel Gibson se po osmadvaceti letech rozvádí

Robyn Gibsonová zažádala o společné opatrovnictví jen u desetiletého syna Toma. Podle předmanželské smlouvy bude muset Gibson své manželce vyplatit polovinu ze svého majetku, který činí 640 milionů liber. Oba manželé uvedli jako důvod k rozvodu neslučitelné rozdíly.

