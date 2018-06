Milenka Leoše Mareše odhalila tělo i duši. Ničeho nelituju, říká

"Bylo toho na mě v poslední době moc. Všechno to, co jsem o sobě slyšela, co se napsalo... Jsem z toho hodně smutná a mrzí mě to. Teď ale nevím, co mám nebo co můžu říct, abych nebyla ta nejhorší, což asi stejně budu. Hrozně to ve mně ale vře," svěřila se Dvořáková se svými pocity na začátku velmi otevřené zpovědi, kterou poskytla Top Star magazínu. Nejvíc ji prý totiž mrzí, že ji Leoš stále zapírá a tvrdí, že za manželskou krizí nestojí třetí osoba. "Mrzí mě, že mě tají, ubližuje mi to, ale na druhou stranu ho chápu. Má taky strach," míní Dvořáková.

Poprvé se s Marešem potkala před třemi lety na diskotéce v Českých Budějovicích, kde v současné době studuje Pedagogickou fakultu a přechodně bydlí. "Oslovil mne a chvíli jsme se spolu bavili. Před rokem a čtvrt mě oslovil blíž na diskotéce v Cehnicích na Strakonicku, a to trvá doteď," svěřuje se Dvořáková. Samozřejmě věděla, že je ženatý, taky nikdy vztahům se ženatými muži nefandila a sama se jim vyhýbala. I z toho důvodu Leošovi odolávala další dva roky, kdy se o ni podle jejích slov snažil. Nakonec ale jeho lásce podlehla.

"Láska je slepá, jak se říká. Kdybych používala rozum a ne srdce, dopadlo by všechno jinak. Ale nelituju toho a neudělala bych dnes asi nic jinak, ten rok s Leošem byl krásný. Teď mám ale v hlavě zmatek a nevím ani, jestli s ním chci dál být, nebo ne. Mám ho ráda a když mám někoho ráda, přeju mu jen to nejlepší. Říkala jsem mu, ať udělá, co sám chce a ať je hlavně šťastný."

Sama nejvíc lituje toho, že ublížila druhým. Uvědomuje si to. "Je mi líto všeho, co se odehrává, komu ubližuju, samozřejmě nejvíc jeho dětem. Několikrát jsem kvůli nim taky chtěla náš vztah ukončit, dost jsem se kvůli tomu trápila. Ale ať by to dopadlo jakkoli, nikdy bych jim tátu nevzala, mohl by je kdykoli vidět," uvádí modelka.

Všechny smutky a obavy prý vždy zastínily chvíle strávené s moderátorem. "Je to úžasný chlap, strašně milý a pozorný. S ním jsem na starosti zapomínala. Byla jsem vděčná za to, když za mnou přijel, nebo jsem já mohla přijet za ním. Když odjel, padlo to na mě a právě v těch chvílích jsem měla chuť s tím vším skoncovat," přiznává dvaadvacetiletá studentka pedagogiky.

Modelkou se stala vlastně náhodou. Příroda ji obdařila hezkou tváří, dlouhými havraními vlasy, dokonalou postavou a sympatickým projevem, a tak byla její cesta do soutěže Dívka Šumavy skoro povinností. Získala stříbrnou příčku a od té doby se kromě studia věnuje modelingu. Netouží však po kariéře modelky, chce docílit svého snu a stát se obyčejnou učitelkou v mateřské školce, kterou by v lepším případě sama vlastnila. Osud ji ale přivedl do cesty Leoše Mareše a její život už asi nikdy nebude obyčejný. A tím spíš, že se rozhodla nafotit velmi odvážné snímky do Playboye.

K focení se nechala přemlouvat, ostatně stejně jako ke vztahu s naším nejlépe placeným moderátorem. Poprvé byla oslovena před rokem a půl, tedy v době, kdy byl její vztah s Marešem ještě budoucností. "Tenkrát před rokem a půl jsem nabídku odmítla, bála jsem se toho, jestli to zvládnu. Kývla jsem až loni někdy v září, to se o mně ale ještě nemluvilo. Proto mne také mrzí, že někdo říká, že jsem využila vhodného času. Není to tak, prostě se to jen tak všechno sešlo."

Playboy se sexy fotkami, které vznikly během šestidenního pobytu v Dominikánské republice a nafotil je Jan Tůma, pokřtila ve středu v Brně. A má z nich velkou radost. "Dokázala jsem něco sama sobě, myslím, že se povedly a můžu na sebe být trochu pyšná," říká Dvořáková. Nejhezčí fotky jsou asi ty, na kterých pózuje s chobotnicí, i když to zrovna nebyly příjemné chvíle.

"V obchodě jsme koupili zmrazenou chobotnici a nechali ji na slunci jednoduše roztát. Pak jsem si ji různě pokládala na tělo a fotilo se. Nebylo to zrovna příjemné, navíc jsme přilákali pár domorodců, kteří focení sledovali. Když jsme skončili, jeden z nich mě požádal, jestli bych mu chobotnici nevěnovala. Samozřejmě jsem mu ji dala, aniž bych tušila, co s ní zamýšlí. Položil si ji na tělo a hladil ji, to bylo až dojemné," uzavírá modelka.