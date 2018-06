Milenka Kutchera poprvé o jeho úletu: Byl dobrý a nepoužil kondom

Po divoké party 24. září skončili Lealová s Kutcherem v jeho pokoji v hotelu Hard Rock v San Diegu. "Prostě za mnou přišel a políbil mě," řekla pro magazín Us Weekly údajná milenka.

Společně s další ženou pak všichni tři skončili nazí ve vířivce na terase. "Nemyslím si, že by to bylo neobvyklé," přiznala blondýna. "Nebyla jsem z nahoty v rozpacích."

Sara Lealová Ashton Kutcher a Sara Lealová v autě

Herec dívku ujišťoval, že se s o 15 let starší manželkou rozešel a Lealová mu prý uvěřila. Ráno se dvojice přesunula do jeho ložnice. "Odložil ručník a já jsem si svlékla župan. Pak jsme měli sex. Byl dobrý. Nebylo to divné ani zvrhlé," řekla Lealová a přiznala, že herec nepoužil kondom.

Po sexu si povídali o astrologii, náboženství, lásce i politice. "Smál se skoro pořád všemu, co jsem řekla," dodala blondýna.

Když měli sex podruhé, vyměnili si telefonní čísla a Kutcher jí poděkoval. "Řekl: 'Užívám si takovéto věci, protože 90 procent času jsem hercem a všechno je hrané. Je hezké zažít momenty, které jsou skutečné'," tvrdí Lealová.

Ashton Kutcher a Demi Moore

Milenka Ashtona Kutchera původně požadovala za svůj příběh 4,5 milionu korun, ale nikdo jí prý tolik nechtěl dát. Ashton Kutcher se mezitím snaží urovnat vztah s manželkou Demi Moore a vydali se kempovat. Předtím však herečka navštívila rozvodového právníka (více čtěte zde).