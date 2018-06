Milenka Jesse Jamese se veřejně omluvila Sandře Bullockové

"Sandro, je mi strašně líto, že jsi byla tak ponížena," uvedla v australském vysílání Today Tonight Michelle McGeeová. "Moc mě mrzí, že se to dostalo na veřejnost. Je mi toho všeho moc líto," řekla a dodala, že by se jí chtěla co nejupřímněji omluvit.

Trápí kalifornskou striptérku skutečné výčitky, nebo se chce zase zviditelnit? ptá server Actustar.

Michelle se ale zřejmě cítí také podvedená Jamesem, který jí prý sliboval, že se s Bullockovou rozvede. Teď se naopak zdá, že se s ní chce zase sblížit. Nedávno se totiž své ženě veřejně omluvil a prohlásil, že ji stále miluje a chtěl by jejich manželství zachránit.

"Mám dojem, že jsem byla zrazena stejně jako Sandra. Myslím, že mi lhal stejně jako lhal své ženě. Pokud by Jesse se mnou jednal poctivě od počátku, nebyli bychom dnes tam, kde jsme," prohlásila McGee.

Sandra Bullocková se k nevěře svého manžela, která ji hluboce zasáhla, veřejně nevyjadřuje. Poté, co nevěra vyšla najevo, nepřijela na londýnskou premiéru svého filmu The Blind Side (Slabé místo), ze nějž dostala svého prvního Oscara. Paradoxní je, že při přebírání několika letošních cen uvedla, že za své současné úspěchy vděčí šťastnému rodinnému zázemí.

Za svého manžela, výrobce motocyklů a hvězdu televizní reality show, se provdala v roce 2005. Vychovávají spolu tři děti, které má James z předchozích dvou vztahů.