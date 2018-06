Milenec George Michaela pózuje magazínu, který sesadil Topolánka

Topolánkův pád Úplný rozhovor bývalého šéfa ODS pro gay magazín

"Vážně nemám zájem vyvracet nebo potvrzovat, jestli jsem s Gorgem sdílel lože. Ten, kdo si to myslí, ať si to myslí, já ho při tom nechám. Rozhodně si nemyslim, že by mě tahle domněnka měla nějak pošpinit. Co si budeme povídat, George je velmi šarmantní chlap... Jediný, co můžu vyslat ven je, že George za mě platil, což ale rozhodně neznamená, že by si mě platil," uvedl model, kterého fotografové zachytili ve společnosti známého umělce v Austrálii.

"Na druhou stranu mi i celkem lichotí, že mě lidi považujou za milence George Michaela. Všichni dobře víme, že taková celebrita, jakou on je, si hodně vybírá," dodal.

Tovara přiznal, že mezi pohlavím v podstatě nedělá rozdíly a přiklání se tak spíš k bisexuální orientaci.

"Nechci se v tomhle směru zařazovat do nějakejch boxů. Rozhodně se nechci profilovat černobíle, v podstatě si dělám to, co chci a pokud se mi někdo líbí, nerozlišuju jestli jde o kluka nebo holku. Je fakt, že v sexu si nepatrně víc rozumim s holkama, ale jak už jsem řekl, záleží na konkrétní situaci, atmosféře a kouzlu osobnosti," řekl pro magazín LUI.

Pro stejný magazín pózovali kromě Tovary či expremiéra i zpěvák Sámer Issa či herec Lukáš Hejlík.

