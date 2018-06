Milenec Ally McBealové vstal z mrtvých

"Záleží na televizních stanicích, kterou verzi budou chtít koupit. Děj bude stejný. Jediný rozdíl bude v hereckém obsazení," řekl autor seriálu David E. Kelley.



Fanoušci tak budou mít možnost v posledním díle vidět kromě Calisty Flockhartové znovu Courtney Thorne-Smithovou coby Georgii či populární Renee v podání Lisy Nicole Carsonové. Nabídku k účinkování přijal také zpěvák Barry White. Největším překvapením pro všechny ovšem zřejmě bude přítomnost Billyho, bývalého milence a kolegy Ally v podání Gila Bellowse, který vstane v posledním díle seriálu z mrtvých.

Diváci se ale naopak již nedočkají Roberta Downeyho Jr., jenž seriál opustil kvůli problémům s pitím a drogami.



"Poslední díl jsme pojali jako přehlídku toho nejlepšího, co jsme kdy divákům nabídli. Zatímco kolegové z ostatních seriálů nechají hlavní hrdiny vzpomínat a sestříhají ty nejlepší scénky, my jsme se rozhodli natočit poslední díl s těmi největšími hvězdami, které seriálem prošly. Věříme, že se nám to povedlo," prohlásil Kelley.