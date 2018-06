Milánu vévodily erotické bikiny

16:23 , aktualizováno 16:23

Návrháři na italském týdnu módy už myslí na to, jaké plavky se budou nosit příští léto. V Miláně tak kromě spodního prádla a odvážných šatů modelky předvedly koupací oděvy v různých barvách a módních odstínech. V roce 2004 podle trendů přednost dostávají zejména všechny odstíny červené a růžové. Stálicí jsou černobílé kombinace. Nejvíce "in" budou plavky dvoudílné. A to hlavně bikiny.

