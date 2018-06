Přeměna Šteindlera v ženu trvá jen 15 minut, je to ale šereda

Milan Šteindler se do své role v sitcomu PanMáma musí každodenně dostávat nejprve v maskérně. O jeho proměnu se stará maskérka Radka Novotná. A to od paruky až po charakteristickou bradavici na tváři. "Když jsme vybírali paruku, měli jsme čtyři favority. Nakonec jsme zvolili nasazovací, takže není problém s lepením," popisuje maskérka.



Od okamžiku, kdy se jí herec dostane do rukou, do chvíle nástupu na plac, uběhne zhruba 15 minut. Vše začíná holením tváře dohladka, poté se obličej nalíčí krycím make-upem, aby nebyly vidět zbylé vousy. Pak se nalíčí oči, tváře, nalepí se bradavice, nagelují vlasy a nasadí paruka.

"Jarmilinu bradavici jsme nechali vyrobit z latexu. Nejprve jsme měli větší i menší variantu. Nakonec zvítězila větší varianta, která se vyrobila v osmi kusech. Postupně se totiž bradavice ztrácejí,"vysvětluje Novotná.

Nový sitcom PanMáma bude TV Nova vysílat od 26. srpna. Kromě Milana Šteindlera v sukních v něm hrají Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová, Rostislav Novák, Roman Štabrňák a další.