Milan Šteindler: Když se odrazíte ode dna, v ksichtě se to promítne

Před pár lety na tom Milan Šteindler nebyl nejlépe zdravotně, ani celkově životně. Řešil dlouhý rozvod, nevycházel s dětmi a navíc prodělal boreliózu, což vyšlo najevo až po čtyřech letech.

„Do toho mi umírala maminka. A točil jsem film. Tohle všechno se na mě pověsilo, několik kamenů kolem krku. A pak najednou zjistíte, že stojíte na pokraji toho, o čem jste si myslela, že byste nikdy nemohla udělat. Hodit si to,“ přiznal herec.

Ale on je prý ten typ člověka, co se nedá, a nakonec to zvládl. I za pomoci odborníků - psycholožky, psychiatra, čínského doktora, přírodního léčitele a dobrého právníka.

„Všechno dohromady mi pomohlo. Nevím, co víc, co míň, nejvíc možná to, že jsem proti tomu vůbec začal něco dělat,“ říká.

Jistý podíl na celkové pohodě přiznává také zmíněným plastikám, které podstoupil v roce 2013.

„Hlavně operace těch choroušů pod očima. To mi odstranili, jenže dělá se mi to znova. Ale není to jen tím. Myslím, že to souvisí hodně s psychikou. Když se odrazíte ode dna, tak se to v ksichtě sakra promítne,“ dodal Šteindler, který se na letošních Letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě představí v komedii Večer tříkrálový aneb Cokoliv chcete (více zde).

Ukázka z filmu Začátky filmových hvězd, v němž se objevil i Milan Šteindler: