Šteindler se převtělil do Alfreda Hitchcocka, Kostková do Fridy Kahlo

Herec a režisér Milan Šteindler dostal od autorů kalendáře nabídku proměnit se v legendárního tvůrce filmu Psycho. „Když mě oslovili z Nadace Archa Chantal s touto postavou, hned jsem si pustil svoje oblíbené Hitchcockovy filmy. Proměna v takovou režisérskou osobnost pro mě byla opravdová čest,“ říká Šteindler, který poslední dobou trochu zhubl, takže musel pořádně vyvalit břicho, aby se Hitchcockovi přiblížil.

„Když si Milan stoupnul před objektiv, našpulil dolní ret a upřel na nás drsný pohled režiséra, bylo jasné, že to máme,“ říkají autoři kalendáře fotograf Petr Kurečka a režisér Marek Škarpa.

Herečku a moderátorku Terezu Kostkovou se zase rozhodli proměnit do malířky Fridy Kahlo. Aby byl dojem dokonalý, pozvali si tvůrci malíře. „Znovu, jako v loňském roce, jsme využili malíře filmových pozadí Stanislava Sůvu, který dokáže namalovat cokoli si vymyslíme. Tentokrát to bylo jedno z divokých pozadí z obrazů Fridy Kahlo. Nechceme totiž nic montovat dodatečně v počítači. Zakládáme si na tom, že vše, co je na fotografiích vidět, je skutečné, včetně prostředí, masek a kostýmů. Takže jsme sehnali i dva krásné papoušky, kteří s námi a Terezou strávili příjemné odpoledne ve fotoateliéru,“ popisují autoři.

Série dvanácti proměn pro rok 2015 vzniká opět na podporu projektů Nadace Archa Chantal a kalendář vychází již pošesté. Slavnostně bude pokřtěn 6. listopadu. Součástí křtu bude opět i charitativní dražba.