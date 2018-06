Baví nás bavit se nenormálně, říkají Milan Peroutka s maminkou

„Říkám si, že časem budeme nostalgicky vzpomínat i na to, co nám teď vadí. Anebo se budeme smát. Zdá se mi, že Milda je tady spokojený. Vycházíme spolu dobře. Babička s dědou dům postavili, tak teď babička možná trochu trpí některými změnami. Občas od ní slyšíme povzdech, kolik toho na zahradě pěstovala. Ale to chápeme,“ prozradila Ivana Peroutková.

Její syn Milan říká, že i když se v domě nenarodil, bere ho jako svůj domov.

„Neplánuju změnu. Dole mám samostatný byt, který se snažím rekonstruovat. Bavilo by mě dělat si spoustu věcí sám, ale protože to neumím, naorganizoval jsem si dělníky. Teď v noci chodím zkoumat, co se tam odehrálo. Bohužel jsou dny, kdy se neodehraje nic,“ postěžoval si.

V domě spolu s nimi kromě babičky a Milanova bratra s přítelkyní bydlí i dva psi, dva kocouři, papoušek a šest slepic.

„Máma je trochu háklivá na to, když říkám, že máme zvířata, protože je obhospodařuje ona. Ale já se snažím, například slepicím občas nechám nějaké jídlo,“ řekl Milan Peroutka.

Matka se synem také prozradili, že je baví, když doma spolu mluví trochu netradičně.

„Neříkám jí mami, ale oslovuju ji různými jmény, která tady asi raději nebudeme říkat. Když se vidíme, neptám se jí: Jak se máš? Ptám se: Co jsi dělala 24. března 1990? Baví mě nechat si vyprávět, jak jsem se narodil,“ řekl Milan Peroutka.

„Baví nás bavit se nenormálně. Když mu dávám jídlo, tak mě třeba oslovuje paní Ivo a já mladý pane. Rádi vymýšlíme různá přísloví. Nebo máme hru, že se mě zeptá: Je pravda, že...? A pak každý tu větu doplňujeme. Na veřejnosti se projevuje jako slušný normální kluk, ale doma si to vynahrazuje,“ dodala Ivana Peroutková.