Nechci být za exotickou naplaveninu z Prahy, říká Hein o novém domově

Letos jste oslavil sedmdesátiny, uzavřel registrované partnerství. Jak jste si to užíval?

Zorganizovali jsme si to na letní scéně mého Divadla Ungelt a počasí nám přálo. Chviličku pršelo, ale to bylo štěstí. Přišlo se podívat asi 200 lidí, všechny hvězdy Ungeltu, naše rodina, naši kamarádi. I přes ten počet návštěvníků to neztratilo intimní rodinný ráz.

Spojení oslavy narozenin a svatby byl záměr?

Já jsem si myslel, že registrované partnerství bude výlučně rodinná záležitost, oslava sedmdesátin bude ten večer, na který pozveme všechny lidi. Kamarádka Zlata Adamovská ale chytře podotkla, že to je blbost. Spojení bude mít kouzlo, které bude i dojemné citově a myslím, že to trefila.

Celou svatbou provázela vaše sestra, bývalá hlasatelka Marta Skarlandtová. Musel jste ji dlouho přemlouvat?

Je pravda, že ona už se moc nechce veřejně ukazovat, ale na mé přání se výjimečně vrátila ke své moderátorské profesi. Marta celý večer uváděla a byla tím, čemu se oficiálně říká veřejný přímluvce. Registrové partnerství údajně oficiálně nemůže mít svědky, ale má veřejné gratulanty. V našem případě to byl Jefim Fištejn, moje nejbližší kamarádka Marta Kubišová a sestra Marta Skarlandtová.

Bylo to spontánní rozhodnutí? S partnerem jste spolu dlouho a vám je už sedmdesát let.

Parter mě určitě nepřemlouval. To napadlo mě díky tomu, že jsem myslel na partnera. On je mimochodem otcem dvou dětí, takže jsem myslel i na ty jeho holky. Bylo to spontánní rozhodnutí a asi s tím souvisí i ten věk.

Novomanželé dostávají svatební dary, ale někdy si je dávají i navzájem. Nadělili jste si také něco?

Asi před třemi, čtyřmi lety jsme byli s Martinem na dovolené v Bretani a tam jsem přiznal, že jak stárnu, toužím mít v Čechách na venkově dům. Cítím, že potřebuji k životu procházky lesem a pročistit si hlavu. A pokud by se to podařilo, aby ten dům byl kamenný. Pak se začal rodit nápad s muzikálem o Sidonii Nádherné a začali jsme jezdit do Vrchotových Janovic. Zamilovali jsme se nejen do tohoto městysu, ale právě i do nádherného okolí a krajiny. Ač jsme ani nedoufali, začali jsme se zajímat o možnost koupě pozemku. Poštěstilo se, a tak se začal náš dům v bretaňském stylu stavět ve Vrchotových Janovicích.

Milan Hein si vzal dlouholetého přítele Martina Šimka.

Muselo být náročné jezdit a hlídat stavbu, když máte na starosti divadlo.

Hodně to dozoroval Martin. Musím ale moc poděkovat staviteli Vojtovi Mrázkovi a celé partě výjimečných a nesmírně zdatných místních řemeslníků. Je to jejich zásluha. Pak je tu krásná zahrada, to je zase zásluha synovce mého partnera, Kuby Teplého i jeho dívky Kačenky Staré a jejich party z Vysoké školy zahradní architektury v Lednici. Tudíž toto je náš vzájemný svatební dar, byť je celý na úvěr, takže to byl takový skoro tragikomický dárek. Já však doufám, že tu na světě ještě chvíli budu. Jsem v tom optimista, takže za života ten úvěr splatím.

Máte v domě svůj vlastní koutek? Kde to máte nejraději?

Já si to vychutnávám na zahradě. Ale věřím, že si časem najdu i čas na to, abych se v té zahradě trošku vyznal a stal se malým zahradníkem. Zatím se opravdu jen kochám. Jinak součástí domu je i bazén a sauna, což je pro mě velká rozkoš. Den začínám v bazénu a končím ho v sauně.

Bydlíte v Praze. Opustíte velkoměsto a zůstanete na vesnici?

Na rozdíl od spousty jiných máme tu výhodu, že divadlo je instituce, která nemá pravidelný režim. Všude jinde se většinou pracuje od pondělí do pátku a víkendy jsou volné. Udělat si čtyři dny volna není takový problém. Pak vím, že se sem dostanu až za tři týdny a zase na pět dní a třeba od úterý do soboty, takže pro nás pravidelné víkendy neexistují. Nelze to tedy nazvat víkendovým domem, ale stěhovat se sem určitě nechystáme.

RODINA POD LUPOU: Sourozenci Marta Skarlandtová a Milan Hein

Jak vás na novém místě přijali? Párů v registrovaném partnerství nežije ve Vrchotových Janovicích asi moc.

To zatím nemohu posoudit, ale sám jsem ke každému velice vstřícný a byl bych upřímně velice nešťastný, kdybych zde byl vnímán jako nějaká exotická naplavenina z Prahy. Občas na mě někdo povolává, že jeho předek pracoval na zahradě baronky Sidonie Nádherné nebo že se staral o cigarety pro ni. Takže přes baronku začínám ty osobní vztahy velmi rád navazovat, byť s ní nemám nic společného, jen to nádherné představení.

Dlouho jsem vás ale neviděla na filmovém plátně, nepřál byste si ještě zahrát ve filmu?

Ne všechno je v životě zalito sluncem. To je právě to, co mi nevyšlo. Dostal jsem krásnou nabídku na jednu filmovou a jednu televizní roli, ale bohužel se to natáčelo v létě a já měl 27 představení na letní scéně svého divadla, připravovala se svatba, dostavoval se dům a nebylo to možné při nejlepší snaze časově sladit. A v příští divadelní sezoně se přiznám, že o žádné nové roli pro Heina nevím. Já si už jen přeji, aby mi vydrželo zdraví.