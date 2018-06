Milan Baroš se oženil, v Turecku si vzal těhotnou přítelkyni

Důvodem pro svatbu, kterou novopečení manželé tají, bylo podle informací iDNES.cz těhotenství Frankové.

Baroš a Franeková tvoří pár již čtyři roky. Před dvěma lety se málem stali rodiči, tehdy ale o dítě přišli. "Vím, že moje těhotenství bude od počátku rizikové. To už je jasné," přiznala Franková už dřív v rozhovoru pro Blesk.

Baroš tento týden skončil třetí v novinářské anketě Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. - čtěte Českým fotbalovým králem se stal Nedvěd, sesadil Čecha

V dresu Istanbulu se mu daří a stal se nejlepším střelcem minulé sezony turecké ligy. Naposledy dal gól ve čtvrtek v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy, které Galatasaray vyhrál na hřišti izraelského klubu Maccabi Netanya 4:1.

V české reprezentaci Baroš poslední dobou tak úspěšný není. Mimo jiné patřil do skupinky hráčů, kteří byli vyloučeni z národního týmu kvůli večírku po utkání se Slovenskem. Nový reprezentační trenér Ivan Hašek však už v médiích připustil, že by potrestané fotbalisty, budou-li ve formě, mohl vzít do týmu zpět, píše ČTK.