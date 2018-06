Milan Baroš představil přítelkyni

FOTOGRAFIE ZDE

Důvod, proč si zpěvák a muzikant pozval do pražského music clubu U vysmátého zajíce jednoho z našich nejúspěšnějších fotbalistů, je prozaický. „Já Milana před nějakými pětadvaceti lety učil hrát fotbal,“ zavtipkoval nejprve Landa.

„Ale vážně, vzniklo to šťastnou náhodou. Dozvěděl jsem se, že Milan poslouchá moji hudbu, a bylo mi ctí ho pozvat za kmotra desky,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí Landa. „Mám rád Dana už od dob Orlíku,“ dodal rychle Baroš.

Když padl nápad, aby Daniel Landa složil fotbalovou hymnu pro národní tým, v němž Baroš vedle anglického klubu Aston Villa působí, kvitoval to fotbalista s nadšením. „My v kabině před zápasem posloucháme Danovu hudbu, a kdyby něco složil třeba jenom pro nás, tak by to bylo fajn. Nápad je to dobrý, ale nápady je někdy těžké realizovat.“

O tom, že by si ji potom troufl zazpívat, nechtěl slyšet. „Se zpíváním jsem na tom špatně. Sborově možná ano, tam bych se ztratil,“ smál se.

Svátky Milan Baroš prožije ve znamení fotbalu. „Budu v Anglii, protože hrajeme i přes svátky. Vánoce budu slavit české, s tradičním kaprem a bramborovým salátem,“ plánuje.

Po svém boku bude mít zřejmě i svoji přítelkyni Terezu. Prozradil jen to, že se jmenuje Tereza. Jejich známost trvá půl roku. „Nejsem modelka,“ komentovala ona. S modelkou Evou Kiliánovou měl totiž slavný fotbalista vztah před ní.