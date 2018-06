Milada Karasová: O ruku mě manžel žádal třikrát

Kalhotový model, který Miladě Karasové navrhla na svatbu Liběna Rochová, by bylo škoda znovu nevyužít a Ples v Opeře byl k tomu jedinečnou příležitostí. „Myslím, že se Liběně povedly, že to je takové atypické a to jsem chtěla. Hlavně to nejsou šaty, je to kombinéza,“ říká Karasová.

Na svou zářijovou svatbu vzpomíná jako na hezkou sešlost s přáteli. „Já jsem s partnerem už 21 let, tak myslím, že to není tak zajímavé a myslím, že jsou zajímavější lidé, kteří se berou mladí a ne v tomhle věku. To už není tak důležité. A ona to nebyla ani tak svatba, jako spíš takový happening,“ říká Karasová, které se po dvou rozvodech už do manželství nehnala a svému muži Michalu Dujkovi z hraběcí rodiny Bubna-Litic dala dvakrát košem.

„Byla jsem požádána o ruku třikrát, tak napotřetí už to vyšlo. Myslím, že už je to příjemné, aby někdo za mnou mohl chodit do nemocnice, aby se někdo o mě staral. On nikdy nebyl ženatý, tak aby neumřel jako svobodný, to by bylo dost trapné,“ říká objevitelka nejslavnějších českých modelek.

Její manžel nejprve šel s žádostí o ruku za její dcerou, aby mu sňatek schválila. „Zvládá veškerý bonton, jaký má být,“ pochvaluje si Karasová a zároveň ji mrzí, že je vybrané chování u mužů stále méně vidět. „Je to otázka rodičů, kteří by je k tomu měli vést,“ dodává.