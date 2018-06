Miláčku, ještě tě to bolí?

ODS a ČSSD se konečně přestala přít o hranici odchodu do důchodu a shodla se na nových pravidlech.

Žádost o odchod do důchodu si může podat každý, bez ohledu na počet odparcovaných roků. Do tří měsíců po podání žádosti však bude odvezen do Bratislavy a bude muset přeplavat Dunaj. Pokud se mu to podaří, bude muset ještě pracovat.

Tři prezidenti - Bush, Havel a Gorbačov - jsou na návštěvě u Boha.

Každý má právo zeptat se na jednu věc.

Bush se ptá: "Bože, řekni mi, budou Američané někdy šťastni?"

"Ano, můj synu, budou, ale ne za tvého života", odpoví Bůh.

Havel se ptá: "Bože, budou Češi a Slováci někdy šťastni?"

"Ano, můj synu, budou, ale ne za tvého života", odpoví Bůh.

Gorbačov se ptá: "Bože, a budou Rusové někdy šťastní?"

"Ano, můj synu, budou, ale ne za mého života", odpoví Bůh.

Muž na Václavském náměstí pojídá trávu a jde kolem Václav Klaus.

Klaus je šokován a ptá se muže: "Proč jíte tu trávu?"

"Nemám jídlo ani peníze," odpoví muž.

"Nesnězte tu trávu všechnu, udělejte si také seno," odpoví na to

Klaus, "co byste jinak jedl v zimě?"

Muž na Václavském náměstí jí trávu, když jde kolem prezident Havel.

"Proč jíte trávu", ptá se ho.

"Nemám žádné jídlo ani peníze", odpoví muž. Havel vyndá peněženku,

podá muži 100 korun a povídá: "Tady máte a kupte si pořádnou večeři".

O několik dní později tentýž muž opět pojídá trávu na Václavském

náměstí, když jde kolem ministr financí Václav Klaus. Klaus je šokován

a ptá se muže, proč to dělá.

"Nemám žádné jídlo ani peníze" odpoví muž. Klaus vytáhne korunu

a podává ji muži: "Tady máte na tramvaj a jeďte na Strahov. Tam je

lepší tráva."

Instrukce ředitele náměstkovi:

Ve středu 11.8. kolem poledne je zatmění slunce, tedy něco co se každý den nevidí. Ať pracovníci nastoupí v pracovním oděvu na nádvoří. Při pozorování tohoto jevu podám sám příslušný výklad. Bude-li pršet, nebude nic vidět, v tom případě půjdeme do jídelny.

Instrukce náměstka vedoucímu odboru:

Na pokyn ředitele bude ve středu v poledne zatmění slunce. Bude-li pršet, nebude to možná na nádvoří v pracovním oděvu vidět. V tom případě se provede zatmění slunce v jídelně, tedy něco co se každý den nevidí.

Vedoucí odboru vedoucím oddělení:

Na pokyn ředitele dojde ve středu v poledne v pracovním oděvu ke zmizení slunce. Ředitel dá pokyn k tomu, má-li pršet, což se každý den nevidí.

Vedoucí oddělení skupinářům:

Bude-li ve s tředu v jídelně pršet, tedy něco co se každý den nevidí, zmizí v poledne náš ředitel v pracovním oděvu.

Skupinář pracovníkům:

Ve středu v poledne zmizí náš ředitel. Škoda, že se to nedá vidět každý den.



Krásný den

Rano přistoupí manžel k oknu, vytáhne roletu a prohlásí: "stará, dnes

je tak krasny den, dneska by to slo".

"Co blaznis takhle po ranu ty kozle stara", pyri se manzelka.

"No pockej, pockej" odveti manzel. "Nevim na co myslis Ty, ja si jenom

vzpomněl, jak jsi minule rikala, ze se jednoho krasneho dne sbalis a

odejdes

k mamince" !

(Petr Kuneš)