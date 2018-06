Těhotenská kila jsem shodila díky kojení, přiznala Mila Kunisová

„Kojení je skvělé cvičení!“ prohlásila Kunisová v pořadu Late Late Show with Craig Ferguson.

Herečka si roli matky užívá. Je prý šťastná, že může být s miminkem doma a nemusí řešit práci. „Myslím, že je luxus, že jsem to mohla udělat. Můžu být s mým dítětem doma. Zjistila jsem, že v dnešní době si to lidé nemohou dovolit. To, že jsem si mohla vzít volno a vychovávat své dítě, považuji za požehnání,“ řekla herečka.

Mila Kunisová porodila dceru Ashtona Kutchera v říjnu. Rodila v porodnici v Los Angeles, ale přála si přirozený porod s tzv. dulou, tedy průvodkyní těhotenstvím.

„Mluvila jsem se svým gynekologem a zjistila si, jestli v porodnici, kde budu rodit, je možnost mít dulu. Chci to co nejpřirozenější, pokud se tedy nestane něco neočekávaného,“ řekla ještě před porodem.