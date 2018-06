Kunisová: Známe se dlouho, ale stále to mezi mnou a Ashtonem jiskří

„Kdysi jsem nevěřila ve spřízněné duše. Ale teď jednu mám. Známe jeden druhého už tak dlouhou dobu. A já stále cítím to chvění v mém srdci, když se mi podíváš do očí s tak čistou láskou. Stále cítím to stejné jiskření, když mi dáváš pusu na dobrou noc. Každé ráno se chci probouzet po tvém boku,“ napsala herečka na svůj profil na sociální síti k fotografii, na které je se svým manželem a dcerkou Wyatt.

„Když jsem smutná, cítím se po tvém boku bezpečně. Držíš mě za ruku a říkáš mi, že všechno bude v pořádku. Jsi mým pilířem plným síly, jsi můj důvěrník a můj nejlepší přítel. Budu tě navždycky milovat zlato,“ pokračovala ve svém vyznání herečka.

Nešlo ale jen o milostný vzkaz pro jejího partnera. Chtěla lidem prostřednictvím příspěvku sdělit, že by neměli odmítat lásku.



„Lidi, láska nemá logiku, rozum, věk nebo nějaké hranice. Prostě se to stává. Nezáleží na tom, jestli je vám deset nebo osmdesát let. Jestli jste zamilovaní, tak to oslavte. Osud zastavit nemůžete,“ doplnila Kunisová.



Ashton a Mila se v létě tajně vzali a společně prý přemýšlí nad dalším potomkem. Rádi by dceři Wyatt (1) pořídili sourozence.