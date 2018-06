Nechci, aby Ashton koukal, jak rodím, říká Mila Kunisová

"Bude mít hlavu u mé hlavy. Nechci, aby se díval na mou vaginu. Pokud nechce riskovat svůj život a dívat se. Ale já na jeho místě bych to nedělala. Velmi pochybuji, že by mě chtěl vidět roztrhanou a poničenou. Vzhledem k tomu, že budu poničena. Je jen otázkou jak moc," prohlásila Mila Kunisová pro magazín Marie Claire.

Herečka už dříve řekla, že plánuje přirozený porod a odmítá epidural. Těhotenství si ale rozhodně užívá.

"Je to úžasné. Moje prsa se zvětšila. Měla jsem 75B a teď mám 80D. Jsem tak nadšená!" prohlásila.

Méně nadšeně ale mluvila v show Jimmyho Kimmela, když se moderátor pochlubil, že jeho manželka je také v očekávání a tedy "jsou těhotní".

"Ach, vy oba budete mít dítě? Vy a vaše manželka jste těhotní?" sarkasticky opakovala herečka.

Pak si vzala mikrofon a spustila: "Ahoj, jsem Mila Kunisová a mám pro vás, budoucí otcové, speciální vzkaz. Přestaňte říkat "jsme těhotní". Vy nejste těhotní. Když ráno vstanete a pozvracíte se, je to proto, že vyživujete svým tělem nový život? Ne. Je to proto, že jste vypili moc tequily. Víte, kolik těch panáků jsme měly my? Žádný. Protože my pít tequilu nesmíme. Nesmíme dělat nic!"