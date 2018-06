Mila Kunisová: Kdo tvrdí, že nemůže zhubnout, lže sám sobě

"Jsem jedlík, miluji jídlo. Ale když lidé říkají, že nemohou zhubnout, tak ne ne ne. Můžete. Vaše tělo může cokoli, jen musíte chtít," řekla Kunisová časopisu Glamour.

"Já věřila, že dokážu cokoli. Ani na okamžik jsem si nepomyslela, že bych nemohla. Věřím v tvrdou práci. Ve vlastní nasazení a sebeúctu," dodala herečka.

Kunisová, která se narodila na Ukrajině, získala cenu od Spike TV pro nejpřitažlivější ženu. Sama se tomu směje. "Je to šílené. Podívejte, já nebudu o nic šťastnější, když něco takového dostanu. Myslím, že to je směšné a spoustu mých přátel to pobaví," myslí si Kunisová.

Mila Kunisová ve filmu Černá labuť Mila Kunisová na premiéře filmu Kamarád taky rád

Ve své branži zažívá i nepříjemné okamžiky, a snaží se proto být vždy pozitivní. "Jsem v průmyslu založeném na odmítání. Na negativismu a zklamání. Lidé jsou tu odmítáni každý den podle toho, kdo je dobrý herec, špatný herec, hezký, ošklivý, příliš tlustý, příliš hubený. Tak proč do toho lézt? Musíte mít pozitivní nadhled, jinak jste na velmi temném místě," uvedla herečka.

"Nikdo tady v tom průmyslu neléčí rakovinu. Nemění svět. Je to jen zábava, umění, forma úniku. Je to úžasná práce, ale nejdůležitější lekce, jakou jsem dostala, je, že vaše štěstí nemůže plynout z něčeho, co je tak plné nejistoty," dodala.