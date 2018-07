Mila Kunisová: Bulvár vyděsil rodinu, když napsal, že přijdu o dítě

Kunisová poznala Ashtona Kutchera už v devadesátých letech, když spolu natáčeli seriál Zlatá sedmdesátá. Ačkoli ona do něj byla zakoukaná od samého začátku, s ním to tehdy ani nehnulo a začal žít se starší herečkou Demi Mooreovou, jejímž manželem byl v letech 2005 až 2013. Rozešli se však už v roce 2011. V první polovině roku 2012 začal Ashton randit s Milou a v červenci 2015 se vzali.

Jak se Mila Kunisová cítí, když o sobě čte „zaručeně pravdivé“ informace v bulvárních plátcích? „Upřímně říkám, že vůbec nevím, co se o mně píše. Od přátel se často dozvím, že prý čekám další dítě, nebo že se s Ashtonem rozvádíme. To bývá tak jednou za rok. Když jdu nakupovat, někdy vidím titulky časopisů na stojánku a říkám si panebože. Jediné, co mi na tom vlastně vadí je to, že podobné články opravdu hodně znepokojují mé rodiče a prarodiče, kteří stále nechápou, že ne všechno, co se píše je pravda. Když jsem byla těhotná, vyšel například naprosto smyšlený článek o tom, že dítě je v ohrožení a že jsem skončila v nemocnici a možná o něj přijdu,“ popisuje.

„Moje fotka byla na titulní straně, a tak měla rodina pochopitelně obavy o to, zda jsem v pořádku a všechny to dost vyděsilo“, svěřila se Mila s nepříjemnými zkušenostmi v rozhovoru pro aktuální americké vydání magazínu Cosmopolitan.

Sociální sítě prý herečka donedávna vůbec nepoužívala. „Nikdy mě to nezajímalo. Pamatuju si, že se mě spolužačka kdysi ptala, proč nejsem jako všichni na Facebooku. Připadalo mi to hloupé, vzájemně do sebe šťouchat na internetu. Až Ashton mě přesvědčil, že sociální sítě jsou skvělou možností, jak spojovat lidi. Pro mě bylo nepříjemné zjištění hlavně to, že je to často o tom, kdo je nejhlasitější, nejvíc naštvaný, agresivní, nebo nejvíc negativní. Pak to pro mě přestává být zábava,“ myslí si.

A jak vidí Mila sama sebe za pár let? „Před pár dny jsem si sedla a snažila jsem se sepsat si, co všechno bych chtěla v následujících pěti letech zvládnout. Zjistila jsem, že toho vlastně moc nepotřebuji a chci být zkrátka jen šťastná!“, dodává herečka.