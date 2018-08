Za rozchod s Culkinem můžu já. Byla jsem mrcha, tvrdí Mila Kunisová

9:04 , aktualizováno 9:04

Mila Kunisová (34) zavzpomínala na svůj bouřlivý vztah s hvězdou filmů Sám doma Macaulayem Culkinem (38). Žili spolu osm let a v roce 2011 se kvůli Kunisové rozešli. „Podělala jsem to. Ale dokážu to přiznat až teď s velkým odstupem času,“ svěřila se herečka.