Mila Kunisová a Ashton Kutcher se tajně vzali a plánují další dítě

Kunisovou ve talkshow zpovídal James Corden. Ten z ní nakonec dostal, že už se provdala. „Tak jste manželé, nebo nejste?“ ptal se moderátor herečky.

„Možná,“ odpovídala pokaždé Kunisová i na další podobné otázky ohledně svatby s Kutcherem.

V tu chvíli Corden vzal hereččinu levou ruku a ukázal publiku snubní prsten. „Podívejte! Jsou svoji!“ zvolal.

Kunisová žádné další podrobnosti neřekla. S Kutcherem randí od roku 2012, loni v říjnu se jim narodila dcera Wyatt. Herečka prozradila, že s manželem už uvažují nad dalším přírůstkem do rodiny.

Spekulace o jejich tajné svatbě se objevily už v lednu, kdy dvojice své přání do nového roku na internetu podepsala jako Kutcherovi. Kunisová se přitom dlouho sňatku bránila. Také svým rodičům říkala, že se nikdy nevdá.

„Nikdy jsem se nechtěla vdávat. Od 12 let jsem rodiče připravovala na to, že nebudu mít svatbu. Pak se věci změnily, našla jsem svou životní lásku. Teď si o svatbách myslím tohle: Nikoho nezvěte. Udělejte to soukromě a tajně. Moji rodiče s tím nemají problém. Mají radost, že jsem řekla ano,“ prozradila magazínu W.